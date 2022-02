Abp Gallagher w Bejrucie: papież Franciszek wkrótce odwiedzi Liban  

Papież Franciszek wkrótce odwiedzi Liban - takie zapewnienie złożył we wtorek w Bejrucie szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Richard Gallagher. Wcześniej papież kilka razy wyraził pragnienie złożenia wizyty w kraju, pogrążonym w ciężkim kryzysie gospodarczym i politycznym.

Jeden z najbliższych współpracowników Franciszka udał się do Libanu, by przekazać od niego słowa bliskości i otuchy.

Abp Gallagher spotkał się między innymi z prezydentem kraju Michelem Aounem.

Sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej zapewnił, że Watykan jest gotów na to, by pod jego auspicjami odbył się dialog między ugrupowaniami politycznymi, jeśli się o to zwrócą.

"Papież Franciszek zapewnił mnie, że chce szybko przyjechać do Libanu" - powiedział abp Gallagher dziennikarzom w Bejrucie. Nie podał żadnej konkretnej daty.