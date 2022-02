Pierwszy chrześcijanin prezesem Trybunału Konstytucyjnego w Egipcie  

Dziennikarze zwrócili uwagę, że apele o włączenie koptyjskich chrześcijan w kierowanie najważniejszymi urzędami w państwie, w którym większością są muzułmanie, pojawiały się od dawna. Ostatnio zostały one wysłuchane i kilku Koptów otrzymało stanowiska w rządzie. To znaczne osiągnięcie w kraju, w którym zasady islamskiego prawa szariatu uznawane są za główne zasady prawodawstwa.

Trybunał Konstytucyjny Egiptu to niezależny organ sądowniczy, do którego obowiązków należy potwierdzanie zgodności z konstytucją ustaw i rozporządzeń wydawanych przez władze. Jest również Sądem Najwyższym, do którego sądy zwracają się w przypadku sprzeczności w orzeczeniach. W czasach panowania w Egipcie Bractwa Muzułmańskiego Trybunał Konstytucyjny był jednym z głównych ośrodków sprzeciwu wobec prób radykalizacji egipskiego prawodawstwa.

Koptyjski Kościół Prawosławny jest największą wspólnotą chrześcijańską w Egipcie. Liczy od 8 do 12 mln wyznawców w 100-milionwym społeczeństwie. Katolików jest w tym kraju zaledwie ok. 20 tys.