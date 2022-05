W tym roku przypada X rocznica działalności Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger - Benedykt XVI. Z tej okazji 10 czerwca w Bydgoszczy odbędzie się międzynarodowe sympozjum poświęcone współczesnym wyzwaniom, przed którymi stoją społeczeństwa i Kościół w Polsce i w Europie Środkowej.

"Benedykt XVI, wcześniej kard. Ratzinger, jest jednym z największych zasiadających na tronie Piotrowym papieży teologów, nie tylko współczesnych, ale w całej historii Kościoła" - powiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Artur Miziński w czasie czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie. W jego ocenie dorobek naukowy Ratzingera może być inspiracją dla nie tylko dla naukowców, ale także dla młodego pokolenia.

Zwrócił uwagę, że "Benedykt XVI, opisując zjawiska zachodzące we współczesnym świecie, czyni to zawsze w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, który stoi w centrum jego teologii".

Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera ks. dr hab. prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Mariusz Kuciński powiedział, że w ocenie papieża Benedykta XVI "obserwujemy obecnie w świecie pogłębiającą się polaryzacją".

"Z jednej strony jest fanatyzm religijny, z drugiej zaś mamy totalny laicyzm, który nie dopuszcza do jakiejkolwiek wiary. Żeby ludzie mogli normalnie żyć, trzeba między tymi skrajnościami zbudować przestrzeń i to jest rola naszej fundacji" - wskazał ks. prof. Kuciński.

W ocenie ordynariusza bydgoskiego bpa Krzysztofa Włodarczyka niezbędna jest popularyzacja nauczania papieża Benedykta XVI wśród szerszego odbiorcy, bo "wiele osób myśli, że to jest zbyt trudne i tylko dla specjalistów. W tym celu planujemy wydać kilka opracowań nauczania kard. Ratzingera, aby znajomość jego myśli nie pozostała tylko w wąskim gronie specjalistów" - zapowiedział ordynariusz bydgoski.

Obchody jubileuszu X rocznicy działalności Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger - Benedykt XVI w Polsce i w Europie Środkowej odbędą się 10 czerwca w Bydgoszczy.

W programie będzie wykład prof. Polskiej Akademii Nauk Grzegorza Kucharczyka, który na podstawie nauczania papieża Benedykta VI postara się odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z Europą "szczęśliwych syntez", czy też "fałszywych dychotomii".Ks. Federico Lombardi podejmie temat nauczania Kościoła i papieży wobec aktualnych wyzwań społeczeństwa. Ks. prof. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu przybliży "Znaczenia +eksperymentu z Bogiem+ dla współczesnej kwestii antropologii według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI".

Wśród zaproszonych gości będą m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP bp Artur Miziński, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Honorowym patronatem objął wydarzenie prezydent RP Andrzej Duda.

Fundacja Ratzingera powołana została 1 kwietnia 2010 r. Realizuje swoje zadania głównie poprzez promowanie wiedzy i studiów z zakresu teologii, organizowanie i wspieranie konferencji i nagradzanie wyróżniających się naukowców.

Jednym z jej owoców była decyzja Ojca Świętego Benedykta XVI o utworzeniu w Polsce Centrum Studiów Ratzingera, które otwarto w 2012 r. Głównym zadaniem centrum jest organizacja działalności fundacji w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej.

Dzięki współpracy z 300 uczelniami w Polsce i zagranicą w ciągu 10 lat wydała 20 publikacji naukowych oraz zorganizowała lub współorganizowała 40 konferencji naukowych.

We współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu ustanowiono nagrodę "Ratio et Spes".