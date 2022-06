117 neoprezbiterów we Francji  

Kościół we Francji zyska w tym roku 117 nowych kapłanów. Większość święceń miała miejsce w ubiegłą niedzielę. Liczba neoprezbiterów utrzymuje się w tym kraju na stałym niskim poziomie. Nowych księży diecezjalnych jest 72, zakonnych 21, natomiast 22 należy do ruchów, wspólnot czy stowarzyszeń życia apostolskiego. 6 kapłanów zostało wyświęconych do sprawowania liturgii w starym rycie rzymskim.