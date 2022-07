Rzecznik rządu Piotr Müller podczas piątkowej konferencji prasowej pytany był przez PAP, czy rząd jest już przygotowany na przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na przyszły rok. Według projekcji NBP inflacja w 2023 r. sięgnie 18,8 proc.

"Jak wiemy inflacja dotyka różnych sektorów w różny sposób, jeżeli chodzi o procentowy udział inflacji. Niektóre sektory mają wyższą, niektóre niższą. W związku z tym chcemy mieć takie narzędzie, które pozwala w dynamiczny sposób dostosowywać te niezbędne działania państwa do tego, aby faktycznie walczyć z inflacją w miejscach, gdzie ona jest wyższa. I dlatego taki przegląd robimy co jakiś czas" - wyjaśnił.

Dodał, że "decyzje co do zakresu obowiązywania tarczy będą podejmowane za około dwa miesiące".

"To czy zostanie ona przedłużona (...) jako rozwiązanie - to widzimy po (...) projekcjach (NBP - PAP), że to będzie niezbędne. Zakres jej funkcjonowania to jest kwestia tego przeglądu, który regularnie przeprowadzamy. Czyli generalnie tarcze antyinflacyjne będą funkcjonowały do czasu, kiedy to będzie niezbędne, natomiast ich zakres będzie dostosowywany do sytuacji w poszczególnych sektorach gospodarki" - podkreślił Müller.