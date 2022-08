Kościół katolicki zakłada bank  

Kościół katolicki w Beninie zakłada bank. Celem tej inicjatywy jest osiągnięcie przez Kościół „autonomii finansowej” oraz przyczynienie się do „integralnego rozwoju kraju” i jego mieszkańców.

ICTUS BANK będzie pierwszą tego typu instytucją założoną przez obywateli. Działać będzie jako spółka akcyjna o kapitale 10 mld franków CFA (około 73 mln zł). Większość tej kwoty będzie w posiadaniu tamtejszych diecezji, instytucji kościelnych i wiernych świeckich.

O projekcie poinformował ordynariusz diecezji Abomey bp Eugene Cyrille Houndekon w odezwie do wiernych, w której zachęcił ich do skorzystania z tej możliwości inwestycji. Subskrypcja na akcje potrwa do 15 września. Jedna akcja kosztuje 50 tys. franków CFA (około 365 zł).