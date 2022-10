Władze Kijowa zarządziły przerwy w dostawie prądu  

Przerwa w dostawie prądu potrwa do 4 godzin dziennie dla każdego klienta, informuje Ukrenergo, nie wyklucza jednak, że czterogodzinne przerwy mogą pojawiać się częściej, np. dwa razy podczas dnia, od 8 do 12-tej i od 20-tej do północy.

Władze Kijowa apelują do mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej - włączania po kolei urządzeń energochłonnych, jak największego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w godzinach od 17:00 do 23:00. Firmy proszone są o ograniczenie oświetlenia zewnętrznego biur, restauracji i centrów handlowych.

W czwartek w ramach oszczędności na 21 z 38 tras trolejbusowych w Kijowie wyjadą autobusy. Jak informuje Ukrinform tego dnia nastąpi tymczasowe ograniczenie dostaw energii elektrycznej na terenie całej Ukrainy.

