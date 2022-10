Milion dzieci modli się na różańcu  

Dyrektor sekcji polskiej PKWP przypomina, że w ubiegłym roku w akcji podjętej w kraju wzięło udział, dzięki katechetom, rodzicom oraz zaangażowaniu wielu księży, około 75 tys. dzieci. Dla werbisty o. Andrzeja Dzidy i jego podopiecznych przebywających w obozie w Ugandzie każdy różaniec to „okazja do bycia razem”. „A przez modlitwę łączymy się ze wszystkimi Ukraińcami, Polakami, z całym światem” – wyjaśnia misjonarz.

Ks. Cisło: świat dzięki modlitwie dzieci stanie się lepszy

„W tym roku jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo ta liczba w kraju wzrosła do prawie 250 tys., a w skali świata było to około 900 tys., czyli zbliżamy się do tej liczby, o której mówił św. ojciec Pio, bo to z jego inicjatywy duchowej jest realizowana ta akcja przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie, że jeżeli milion dzieci będzie modliło się o pokój, to ten świat będzie lepszy – podkreślił ks. Cisło. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, że tak szybko ta akcja rośnie i ufamy, że w przyszłym roku już przekroczymy tę liczbę miliona osób, o której mówił św. ojciec Pio. Zachęcamy również wszystkich, nie tylko przy okazji wieczornej modlitwy, aby modlić się o ten pokój w naszych sercach, naszych rodzinach, w miejscach pracy, a przede wszystkim w tych miejscach na świecie, gdzie pokój jest tak bardzo wyczekiwany.“