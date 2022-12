Meksyk: 11 mln pielgrzymów na święcie Matki Bożej z Guadalupe  

Według tych informacji, tylko od soboty 10 do niedzielnego południa 11 grudnia do bazyliki Guadalupe na wzgórzu Tepeyac weszło 5 mln osób. Przez dwa ostatnie lata, ze względu na pandemię koronawirusa, w tej maryjnej uroczystości mogła uczestniczyć znacznie mniejsza liczba pielgrzymów.

Pielgrzymi z całego kraju dotarli do stolicy pieszo, autobusami i mikrobusami. Wielu przyniosło figury, obrazy, krzyże i flagi, wielu wchodziło do bazyliki na kolanach lub czołgając się, aby okazać swoje oddanie lub wdzięczność Matce Boskiej. Nocowali w przyniesionych ze sobą namiotach, na ulicy lub na dużym placu przy sanktuarium. C. Sheinbaum podkreśliła „wzorowe zachowanie” gości, dzięki czemu nie doszło do poważniejszych incydentów.

Udziałem w pielgrzymce wierni pragnęli wyrazić przede wszystkim wdzięczność „za cuda, o których nie wiemy, a które zachowuje każde serce, zawieszane w Tepeyac”, podkreśliła w specjalnym oświadczeniu Konferencja Episkopatu Meksykańskiego. Zwróciła uwagę, że święto Pani z Guadalupe stało się sygnałem nadziei w „tak delikatnych drażliwych czasach, jakich nie było dotychczas w naszej historii”.

Meksyk jest „na skraju chaosu” – napisali biskupi. Wskazali szczególnie na utrzymującą się w kraju falę przemocy, w trakcie której dochodzi do wielu „zaginięć” i ofiar handlu ludźmi, także wśród księży i zakonników. Współwinna za to jest bezkarność i korupcja w wymiarze sprawiedliwości, a także pogłębianie się rozłamów istniejących w społeczeństwie pod względem zarówno politycznym, jak i społecznym.

„To, że świętujemy Maryję z Guadalupe, oznacza, że na końcu tunelu jest światło” – uważają autorzy dokumentu. Podkreślili, że Matka Boża, która 491 lat temu objawiła się w postaci Metyski, jest „symbolem wolności i pojednania”, a Jej święto – „symbolem pilnej potrzeby jedności”. Jako „chrześcijanie i Guadalupianie”, Meksykanie są wezwani do zbadania, w jaki sposób oni sami mogą przyczynić się do poprawy społeczeństwa. Konieczne jest, aby wszyscy zaangażowali się na rzecz pokoju – podkreślili biskupi.

W grudniu 1531 r. na przedmieściach dzisiejszego miasta Meksyku Indianinowi Juanowi Diego Cuauhtlatoatzin („Mówiący orzeł”) czterokrotnie ukazała się Maryja. Znana w Meksyku jako Guadelupana i Morenita, ciemnoskóra Pani pozostawiła mu na płaszczu swój wizerunek, który do dziś można oglądać w bazylice w Guadalupe. W miejscu objawień wzniesiono początkowo kaplicę, później – w latach 1974–1976 zbudowano bazylikę według projektu znanego meksykańskiego architekta Pedro Ramireza Vasqueza, uchodzącą dziś za największy kościół świata – ma 22 tys. miejsc.

W 1895 Leon XIII ogłosił Matkę Bożą z Guadalupe Patronką Ameryki Łacińskiej, a w 1945 Pius XII ustanowił Ją Patronką całej Ameryki. Z kolei św. Jan Paweł II w czasie swej podróży do Meksyku 31 lipca 2002 kanonizował Juana Diego – pierwszego świętego Indianina w dziejach Kościoła.

W 2031 roku przypadnie 500. rocznica objawień Matki Bożej w Guadalupe. W związku z tym Kościół katolicki w Meksyku rozpoczął dziewięcioletnią nowennę przygotowująca do tego wielkiego jubileuszu. Ma ona na celu pogłębienie rozumienia Wydarzenia z Guadalupe (Acontecimiento Guadalupano).