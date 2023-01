Czy to katedry, meczety, czy świątynie buddyjskie: według ostatnich sondaży budynki sakralne należą do najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc i do najpiękniejszych budynków na całym świecie. W najnowszym międzynarodowym rankingu portalu turystycznego Tripadvisor, 13 obiektów sakralnych znalazło się wśród 20 najpiękniejszych budowli świata.