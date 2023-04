Mieszkańcy samozwańczych republik, donieckiej i ługańskiej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego, którzy nie mają obywatelstwa rosyjskiego, będą uznawani za "cudzoziemców" jeśli do 1 lipca 2024 r. nie uzyskają rosyjskiego paszportu i mogą zostać deportowani, stanowi dekret.

Dekret wymienia przyczyny deportacji cudzoziemców i bezpaństwowców z terytoriów okupowanych. W szczególności osoby mogą zostać deportowane, jeśli uzna się, że stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, popierają gwałtowne zmiany w podstawach ustroju konstytucyjnego Rosji lub wspierają działalność terrorystyczną lub ekstremistyczną.

Zobacz też: Inwazja Rosji na Ukrainę. Relacjonujemy na bieżąco

Dekret nie precyzuje, do jakiego kraju planowana jest deportacja obywateli, którzy nie złożą przysięgi wierności bunkrowemu dyktatorowi, pisze Nexta.

Putin allowed the expulsion of residents of the occupied territories of Ukraine



Putin has signed a decree which provides for the deportation of Ukrainian citizens from the occupied territories if they pose a "security threat". Residents of the self-proclaimed "DPR" and "LPR", as… pic.twitter.com/D4NEqn45zG