Papież dziękuje pracownikom Gemelli za troskę i opiekę  

Papież Franciszek napisał list do pracowników kliniki Gemelli, w którym podziękował za troskę i opiekę, jaką otoczyli go w czasie ostatniej hospitalizacji. Podkreślił, że w tym miejscu bólu i cierpienia doświadczył ludzkiej i duchowej bliskości, które pomogły mu wracać do pełni sił po operacji.

Swój list Ojciec Święty skierował na ręce prof. Marco Elefantiego, który jest przewodniczącym fundacji kierującej kliniką Gemelli. Należy ona do najnowocześniejszych ośrodków klinicznych w Europie, zatrudnia ponad 5 tys. osób personelu. W awangardzie znajduje się m.in. odział chirurgii pokarmowej kierowany przez prof. Sergio Alfieriego, który operował Franciszka. „W tym miejscu bólu i cierpienia kolejny raz dane mi było doświadczyć ludzkiej i duchowej bliskości, co bardzo pomogło mi wrócić do sił po operacji” – napisał Papież dziękując wszystkim za troskę i opiekę.

Franciszek spędził tym razem w Gemelii dziewięć dni. Pierwszy etap rekonwalescencji, na prośbę lekarzy, przeszedł w szpitalu. Teraz rehabilitację i badania kontrolne kontynuuje w Watykanie. Nie zrezygnował jednak z audiencji, w czasie których zdarzyło mu się nie przeczytać wcześniej przygotowanego tekstu, ponieważ, jak wyznał jego oddech nie jest jeszcze dobry i wciąż odczuwa konsekwencje narkozy. W specjalnym przesłaniu zapewnił jednak, że jest gotowy do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. – Lekarz pozwolił mi jechać, więc do zobaczenia w Lizbonie – mówił Papież do młodych, potwierdzając swój udział w sierpniowym spotkaniu. W środę, po raz pierwszy od operacji, Franciszek spotka się z pielgrzymami na audiencji ogólnej w Watykanie.