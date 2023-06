Czas na ewangelizację!  

W dniach 31 lipca - 5 sierpnia w Czaplinku w woj. zachodniopomorskim ruszy ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna „Przystanek Jezus”. Dlaczego właśnie tam? Od 3 sierpnia tysiące ludzi zjadą na festiwal Pol'and'Rock, który drugi raz z rzędu odbędzie się na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Motywem „Przystanku”, w którym co roku uczestniczy w nim od 700 do 1200 ewangelizatorów z Polski i zagranicy, będą słowa Jezusa: „Aby byli jedno”. Zapisy kończą się 9 lipca.

„Jeśli czujecie się lepsi od tych, do których wychodzicie, to lepiej nie ruszajcie” – wielokrotnie przestrzegał ewangelizatorów bp Edward Dajczak, inicjator i duchowy opiekun Przystanku. To on poprowadzi w tym roku rekolekcje i dla ewangelizujących na „Przystanku” i podczas „Sunrise Festiwal”, który w Kołobrzegu zgromadzi fanów tętniącej techno muzyki elektronicznej. Ruszyły właśnie zapisy na Ogólnopolską Inicjatywę Ewangelizacyjną „Przystań z Jezusem”, która odbędzie się już po raz 13. Ewangelizatorzy będą formowali się od 18 do 23 lipca w Błotnicy. Szczegóły znajdziesz na: www.przystanzjezusem.pl