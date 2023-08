Kult Matki Bożej Loretańskiej jest najstarszym kultem maryjnym skupiającym w sobie wszystkie inne. Wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto we Włoszech. Na teren Rzeczpospolitej dotarł w początkach XV wieku, dzięki polskim pątnikom. Przyjął się dzięki staraniom ojców jezuitów, franciszkanów i bernardynów.

Sanktuarium w Loreto stało się wzorem do urządzania podobnych miejsc kultu w innych krajach, w tym także w Polsce. Jednym z nich jest sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa (woj. mazowieckie).

Rokrocznie w uroczystościach odpustowych bierze tam udział kilkanaście tysięcy osób. Najliczniejsze grupy pielgrzymów przybywają z diecezji warszawsko-praskiej, archidiecezji warszawskiej, diecezji drohiczyńskiej, siedleckiej i płockiej. Bywają także pątnicy z innych rejonów kraju. Niektórzy, jak np. pątnicy z Drohiczyna - przychodzą pieszo.

"Odpust w Loretto odbywa się w pierwszą niedzielę po uroczystości Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli po 8 września. W tym roku wypada on 10 września. Uroczystości odbędą się pod hasłem +Matko Kościoła, naucz nas wiary+" - powiedziała PAP s. Wioletta Aneta Ostrowska, asystentka generalna Zgromadzenia Sióstr Loretanek.

Przekazała, że mszy św. o godz. 13.00 będzie przewodniczył biskup kamieniecki Leon Dubrawski z Ukrainy. Liturgię poprzedzi konferencja marianina o. Łukasza Wiśniewskiego. "Dochód z loterii fantowej przeznaczony zostanie na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci +Dom Ojca Ignacego+, prowadzony przez siostry loretanki na warszawskiej Pradze" - powiedziała s. Wioletta.

Teren pod obecne sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa zakupił w 1928 r. bł. ks. Ignacy Kłopotowski. 7 września 1928 r. poświęcił on grotę z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Z czasem powstała w tym miejscu kaplica. Kard. Józef Glemp w 1986 r. nadał jej rangę sanktuarium maryjnego.

W 1999 r. pierwszy ordynariusz warszawsko-praski, bp Kazimierz Romaniuk, wydał dekret ustanawiający Loretto sanktuarium diecezjalnym. W roku 2000 r. abp Sławoj Leszek Głódź (kolejny biskup warszawsko-praski) wydał dekret, na podstawie którego jego następca, abp Henryk Hoser SAC, 7 września 2008 r. ukoronował figurę Matki Bożej Loretańskiej.

W Roku Wiary 2012/2013, w diecezji warszawsko-praskiej odbyła się peregrynacja kopii figury Matki Bożej Loretańskiej, zaś w Loretto rozpoczęła się budowa nowej świątyni w stylu neoromańskim, która została konsekrowana 31 lipca 2021 r. przez bp Romualda Kamińskiego, na zakończenie roku jubileuszowego 100-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które opiekują się tym miejscem.

Założone przez bł. ks. Kłopotowskiego zgromadzenie realizuje swój charyzmat przez prowadzenie wydawnictwa i drukarni w Polsce, Rumunii, na Ukrainie i we Włoszech oraz podejmując współpracę z rozgłośnią radiową w Chicago w USA.

Siostry prowadzą m.in. ochronkę dla małych dzieci, świetlicę środowiskową dla najmłodszych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dom pomocy społecznej dla kobiet starszych i chorych somatycznie. Pracują także przy katechezie szkolnej.

Wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej w Kościele obchodzone jest 10 grudnia. Data upamiętnia przeniesienie "domu Najświętszej Maryi Panny do Loreto we Włoszech. Miało to miejsce w 1294 r. Zgodnie z tradycją, przeniesienia mieli dokonać aniołowie, by uchronić tę pamiątkę Wcielenia przed muzułmanami. Ze względu na to cudowne przeniesienie, Benedykt XV w 1920 r. ogłosił Matkę Bożą Loretańską Patronką Lotników.

W 1944 r. Niemcy zbombardowali bazylikę z cudowną figurą Madonny, polscy żołnierze ocalili świątynię od spłonięcia. Loreto to również miejsce wiecznego spoczynku ponad tysiąca żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy wyszli wraz z gen. Władysławem Andersem z "nieludzkiej ziemi" z zamiarem wyzwolenia Polski i Europy spod niemieckiej okupacji i nigdy nie dotarli do Ojczyzny.