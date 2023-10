Katastrofalna powódź w Kamerunie

Wskutek ulewnych deszczy, powodujących potoki wody i błota, kilkadziesiąt budynków uległo zawaleniu lub zmyciu z powierzchni ziemi, wraz z mieszkańcami.

Zniszczenia pogłębia słaba jakość konstrukcji stawianych z pominięciem norm zawartych w lokalnych przepisach.

W dzielnicy Mbankolo, powódź zalała groblę zbudowaną w epoce kolonialnej i uwolniła sztuczne jezioro, które w niedzielę zmiotło ze wzgórza kilka domów.

