RedWeek w Polsce. Wrocław na inaugurację, w sobotę Jasna Góra   

Poprzez podświetlenie na czerwono Dworca Głównego PKP we Wrocławiu Polska oficjalnie dołączyła do tegorocznej inicjatywy „Red Week” Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Solidarność z prześladowanymi w sobotę potwierdzi Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Z analizy, jaką co dwa lata przygotowuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, wynika, że wolność religijna jest naruszana w co trzecim kraju na świecie.

„W 61 krajach dochodzi do prześladowań i dyskryminacji. Krwawe prześladowania mamy w 28 krajach, z czego 13 jest w Afryce” – zauważa ks. dr Andrzej Paś, dyrektor regionalnego biura PKWP we Wrocławiu.

Od 2021 roku w 40 krajach ludzie zostali zabici lub uprowadzeni z powodu swojej wiary. W 36 sprawcy rzadko lub nigdy nie byli ścigani przez wymiar sprawiedliwości. Raport pt. „Wolność religijna na świecie” jest dostępny tutaj: https://pkwp.org/uploads/tinymce/Pliki_do_pobrania/Executive%20Summary%202023%20PL.pdf.

W listopadzie, w ramach solidarności z prześladowanymi, Pomoc Kościołowi w Potrzebie podświetla na czerwono m.in. gmachy instytucji państwowych, miejsca ważne historycznie, a także liczne świątynie na całym świecie. Inicjatywie towarzyszy hasło „Red Week”, a jej kulminacyjnym momentem jest „Czerwona Środa”.

Polska dołączyła do akcji wczoraj.

„Podświetlony został Dworzec Główny PKP we Wrocławiu, gdzie na co dzień mieści się regionalne biuro Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie” – wyjaśnia ks. dr Andrzej Paś.

Sygnał solidarności z prześladowanymi wysłała również Parafia pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie. Na najbliższą sobotę planowane jest podświetlenie Jasnej Góry.

„Są symbole w naszym narodzie, które przemawiają najbardziej do serc Polaków. Takim symbolem jest także wieża jasnogórska” – zaznacza o. Michał Bortnik OSPPE, rzecznik prasowy Jasnej Góry. Wyjaśnia, że codzienna modlitwa w intencji Kościoła Cierpiącego jest podejmowana w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej od wielu lat. „O godz. 15.30, modląc się w intencji naszej Ojczyzny, pamiętamy również o prześladowanych chrześcijanach” – podkreśla.

Ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP, podziękował Jasnej Górze za włączenie się w tegoroczne obchody Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. „W piątek, przed drugą niedzielą listopada, modliliśmy się za cierpiących w trakcie Apelu Jasnogórskiego. Ta intencja była ponownie podejmowana przed obliczem Matki Bożej w sobotę i niedzielę” – tłumaczy wykładowca UKSW.

Na przestrzeni ostatnich lat do kampanii „Red Week” Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie dołączyły: Pałac Westminsterski w Londynie, Koloseum w Rzymie i figura Chrystusa w Rio de Janeiro.