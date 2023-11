W czwartek rano Sanchez spotkał się z prezydentem Izraela Icchakiem Herzogiem. Premier potępił atak palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael, przeprowadzony 7 października i poparł dążenia Tel Awiwu do uwolnienia zakładników, przetrzymywanych przez to ugrupowanie w Strefie Gazy. Jednocześnie Sanchez podkreślił, że Izrael powinien przestrzegać prawa międzynarodowego. W ocenie szefa rządu oznacza to, że "odpowiedź (militarna) Izraela nie powinna prowadzić do śmierci cywilów w Gazie".

"Prosimy, aby wszyscy cywile byli chronieni i aby pomoc humanitarna mogła dotrzeć do Gazy natychmiast. Istnieje bowiem ryzyko, że ludzie w Gazie szybko umrą" - ostrzegł hiszpański premier.

Sanchez z zadowoleniem przyjął środowe porozumienie, przewidujące zawieszenie broni w celu wymiany 50 zakładników za ponad 100 Palestyńczyków, odsiadujących wyroki w izraelskich więzieniach.

Premier podkreślił, że najlepszym rozwiązaniem konfliktu bliskowschodniego byłoby współistnienie dwóch państw - Izraela i Palestyny. Opowiedział się za przejęciem kontroli nad Gazą przez władze Autonomii Palestyńskiej po zakończeniu działań wojennych.

Szef rządu Hiszpanii po raz kolejny zaproponował zwołanie w ciągu kilku najbliższych miesięcy międzynarodowej konferencji pokojowej w celu przyspieszenia rozwiązania dwupaństwowego. "To najlepszy sposób na skończenie z terroryzmem i zagwarantowanie bezpieczeństwa Izraela" - ocenił.

Podczas wizyty w regionie Sanchez spotka się też z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, odwiedzi zaatakowany 7 października przez Hamas kibuc Beeri, a także uda się do Ramallah, gdzie będzie rozmawiał z przywódcą Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem.

Sanchez i de Croo wydadzą wspólne oświadczenie na przejściu granicznym Rafah pomiędzy Strefą Gazy i Egiptem - jedynym, przez który realizowany jest, na ograniczoną skalę, przepływ osób i pomocy humanitarnej. W piątek szefowie obu rządów spotkają się w Kairze z prezydentem Egiptu Abdelem Fatahem el-Sisim oraz sekretarzem generalnym Ligi Państw Arabskich Ahmadem Abu al-Ghajtem.

Według źródeł rządowych w Madrycie, podczas wszystkich tych spotkań Sanchez opowie się za zwołaniem konferencji pokojowej, podobnej do tej zorganizowanej w 1991 roku w Hiszpanii podczas rządów socjalisty Felipe Gonzaleza.