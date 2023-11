MSZ przekazało informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy  

Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w Strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy - poinformowało w sobotę Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

MSZ pogratulowało wszystkim partnerom zaangażowanym w osiągnięcie tego ważnego kroku. "Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób" - wskazano.

"Jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie Strefy Gazy przez pozostałych obywateli RP" - podkreślono w komunikacie.

200 ciężarówek z pomocą humanitarną wjechało do Strefy Gazy; część dostaw trafi do północnej części Strefy po raz pierwszy od 7 października, czyli początku wojny Izraela z palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas – powiadomiła z kolei w sobotę COGAT (izraelska instytucja w ministerstwie obrony, odpowiedzialna za sprawy palestyńskie).

Jak podała COGAT, za zgodą Izraela 50 ciężarówek pojedzie na północ Strefy Gazy, w tym na tereny, gdzie nie odbyła się ewakuacja.

Dostawy pomocy humanitarnej są realizowane w ramach rozejmu w wojnie w Strefie Gazy pomiędzy Izraelem i Hamasem. Przerwa w walkach trwa od piątku rano. Tego dnia do Strefy Gazy dojechał konwój 137 ciężarówek z pomocą humanitarną, wiozących m.in. paliwo i gaz.

Izrael przed rozpoczęciem operacji zbrojnej przeciwko Hamasowi nakazał cywilom palestyńskim ewakuację z północnej części Strefy Gazy.