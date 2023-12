Ojciec Święty skierował przesłanie do uczestników rozpoczynającego się dziś w stolicy Słowenii Europejskiego Spotkania Młodych, organizowanego przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé. Papież wzywa w nim młodzież, by w czasach naznaczonych kolejnymi konfliktami i wojnami odważyła się budować inny świat. Wskazuje, że zamiast marginalizacji, zamknięcia, wykluczenia oraz odrzucenia potrzeba dziś budowniczych mostów między narodami, kulturami i religiami.

Franciszek przypomina młodym, iż dziś żyjemy w hałaśliwym świecie, w którym wartość ciszy oraz słuchania są tłumione. Stąd zaprasza do odkrycia i rozwijania tych wartości podkreślając, że słuchanie stanowi akt miłości, który pozwala drugiej osobie się rozwinąć. Jak zarazem przypomina, często mamy wrażenie, iż to ten, kto krzyczy głośniej, jest wart wysłuchania, bo przemoc zyskuje dziś coraz większą popularność. Ojciec Święty zachęca młodych Europy do odwagi w budowaniu innego świata: świat słuchania, dialogu i otwartości, aby „ukazywać innym marzenia, jakich nie oferuje ten świat, by dawać świadectwo piękna wielkoduszności, służby, czystości, męstwa, przebaczenia, wierności w małżeństwie, modlitwy, walki o sprawiedliwość i dobro wspólne, miłości do ubogich, przyjaźni społecznej”.

Papież podkreśla, że Kościół potrzebuje młodych, by być w pełni sobą. Zauważa, iż ich zaangażowanie może stanowić zaczyn przemiany życia w naszych społeczeństwach. „Podróżując razem” – bo tak brzmi hasło spotkania – mogą stać się budowniczymi mostów między narodami, kulturami i religiami dla stabilnego i otwartego świata. Jako mistrza Franciszek wskazuje Jezusa, który nikogo nie wykluczał na swej drodze. Na zakończenie przesłania, podpisanego przez watykańskiego sekretarza stanu, czytamy: „Ojciec Święty liczy na was i wam ufa, ufa wam Kościół. Urzeczywistniajcie marzenia o miłości, sprawiedliwości i pokoju zaczynając od siebie”.