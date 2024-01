Nastąpi rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, którego na jedną 6-letnia kadencję będzie powoływał Sejm za zgodą Senatu - wynika z założeń do projektu MS noweli Prawa o prokuraturze. To pierwszy krok do przywrócenia niezależności prokuratury - ocenia MS.