Franciszek wezwał do walki z handlem ludźmi: 25 mln ofiar rocznie  

Ojciec Święty wezwał do zjednoczenia wysiłków w walce z globalnym zjawiskiem handlu ludźmi. Przypomniał, że wciąż wiele osób jest oszukiwanych fałszywymi obietnicami, a następnie poddanych wyzyskowi i nadużyciom. We wspomnienie św. Józefiny Bakhity, sudańskiej niewolnicy, która po uwolnieniu została siostrą zakonną, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi. Szacuje się, że ten haniebny proceder dotyczy rocznie ponad 25 mln osób.

„Często nie zdajemy sobie sprawy, jak wielu dziedzin naszego życia dotyka współczesne niewolnictwo. Wystarczy pomyśleć o ubraniach, które kupujemy czy niedołączonych telefonach komórkowych, za którymi kryje się haniebny proceder wykorzystywania dzieci i nieletnich zmuszanych do niewolniczej pracy” – mówi Radiu Watykańskiemu siostra Mayra Cuellar. Należy ona do katolickiej sieci zakonnej Talitha Kum, zajmującej się na całym świecie ratowaniem przed niewolnictwem głównie kobiet i dzieci. Siostry z różnych zgromadzeń zakonnych prowadzą szkolenia i kampanie uświadamiające w szkołach, parafiach i wśród lokalnych społeczności. Są one skierowane głównie do młodych dziewcząt, ale także do członków wspólnot religijnych oraz do migrantów i uchodźców.

Siostra Mayra Cuellar wskazuje, że proceder handlu ludźmi nie słabnie, wręcz przeciwnie zaostrza się z powodu pogarszającej się światowej sytuacji społeczno-gospodarczej. „Z naszego doświadczenia niewolnictwo definiujemy jako proces, w którym ludzie zostają oszukani przez fałszywe obietnice, a w konsekwencji odbiera się im wolność i wykorzystuje” – mówi zakonnica. Dodaje, że nie ma dokładnych danych na temat tego, ile osób na świecie jest ofiarami niewolnictwa, ale według najnowszych szacunków ONZ mowa o ponad 25 mln osób. Ponad 70 proc. z nich to kobiety i dzieci, zajmujące się głównie prostytucją i żebractwem. „Jest to rosnące zjawisko, ponieważ dotyka najbardziej bezbronnych, którzy często wpadają w te śmiertelne pułapki i, w poszukiwaniu godnego życia, dają się wykorzystać” – mówi siostra Mayra Cuellar. Wskazuje, że zakonna sieć Talitha Kum od wielu lat angażuje się w pomoc osobom, które padły ofiarą handlu ludźmi, zapewniając im zarówno wsparcie duchowe, jak i materialne. „Nigdy nie zostawiamy ich samych, naszym pierwszym zobowiązaniem jest zapobieganie, a następnie opieka i towarzyszenie ofiarom w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście pracujemy w sieci z różnymi instytucjami i organami państwowymi, które pomagają nam w tej misji” – podkreśla dodając, że niewolnictwo pozostaje zjawiskiem ukrytym, stąd tak trudno jest walczyć z tym procederem.

Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi ustanowił Papież Franciszek w 2015 roku w dniu liturgicznego wspomnienia pochodzącej z Sudanu św. Józefiny Bakhity (1869-1947), która w wieku 7 lat została porwana przez arabskich handlarzy i sprzedana do niewoli. Po wielu cierpieniach trafiła do włoskiej rodziny, a stamtąd do Zgromadzenie Sióstr Córek Miłości Służebnic Ubogich św. Magdaleny z Canossy (kasjanki). Tam przyjęła sakramenty święte i złożyła śluby zakonne.