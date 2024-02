Dewiza NATO "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego" jest konkretnym zobowiązaniem; podważanie wiarygodności państw sojuszniczych to osłabianie całego Paktu Północnoatlantyckiego - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas sobotniego wiecu w Karolinie Południowej Donald Trump, prawdopodobny rywal Joe Bidena w listopadowych wyborach prezydenckich, zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie wymieniając jednak jego nazwiska. "+Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił?+ Odpowiedziałem: +Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić+".

"Dewiza NATO +jeden za wszystkich, wszyscy za jednego+ jest konkretnym zobowiązaniem. Podważanie wiarygodności państw sojuszniczych to osłabianie całego Paktu Północnoatlantyckiego" - napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Jak podkreślił, "żadna kampania wyborcza nie jest wytłumaczeniem dla igrania bezpieczeństwem Sojuszu".