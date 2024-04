W ciągu kilkunastu edycji Europejski Kongres Gospodarczy zyskał uznanie jako wydarzenie, którego organizatorzy są świadomi i aktywnie reagują na kluczowe wyzwania współczesnych gospodarek i społeczeństw. Głównymi nurtami tegorocznej odsłony będą: Europa, geopolityka i gospodarka; Energia, transformacja, bezpieczeństwo; Klimat i zrównoważona gospodarka; Cyfrowa gospodarka, nowe technologie; Inwestycje i finanse; Prawo a gospodarka oraz Migracje, różnorodność, rynek pracy. Wyróżnione obszary staną się przyczynkiem do organizacji ponad 160. debat, którym będą towarzyszyły gale, finały konkursów i bankiety. Hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia brzmi: Transform today, change tomorrow. Transformacja dla przyszłości.

– Nasze jutro zależy wprost od tego, jak głęboko i jak sprawnie uda nam się dziś wspólnie zmienić. Po to spotykamy się i o tym będziemy rozmawiać w czasie 16. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Transformacja, słowo klucz otwierające naszą rzeczywistość, powtarza się w różnych kontekstach w agendzie i znalazło swoje zasłużone miejsce w haśle spajającym i zapowiadającym tegoroczne debaty – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu. – Czerpiąc z doświadczenia poprzednich edycji wydarzenia postaramy się wyprzedzić rzeczywistość, wskazać trendy i zdefiniować zjawiska, które mają moc zmiany obrazu życia gospodarczego, także w jego społecznym kontekście – dodaje.

Multidyscyplinarność nurtów

Pierwszy z nurtów tegorocznej edycji wydarzenia to Europa, geopolityka i gospodarka. Obszar ten skupi się m.in. na 20. rocznicy akcesji Polski do UE. Omówione zostaną scenariusze wielu poziomów europejskiej integracji w kontekście przygotowań do kolejnego rozszerzenia. Na tapet zostanie również wzięta UE na globalnym rynku oraz związane z nią dylematy rozwojowe i konkurencyjność gospodarki. Ważnym aspektem tego nurtu będzie także pojęcie multikryzysu.

W zakresie pt. Energia, transformacja, bezpieczeństwo mieści się nowa definicja bezpieczeństwa i niezależności energetycznej. Uczestnicy kongresu wspólnie zastanowią się nad tym, czego oczekują biznes i inwestorzy, by mocniej zaangażować się w transformację sektora energii, a także – jakie zmiany czekają branżę w kontekście OZE. Jak zapewnić stabilność i elastyczność: węgiel, gaz, źródła odnawialne czy atom? O tym porozmawiają uczestnicy 16. edycji wydarzenia.

W ramach nurtu pn. Klimat i zrównoważona gospodarka dyskusje toczyć się będą m.in. wokół zielonych inwestycji – w jaki sposób je inicjować i zasilać? Jaka jest rola sektora finansowego? Czym jest ESG w strategiach firm, we współpracy gospodarczej i w łańcuchach dostaw? Greenwashing – jak nie dać się nabrać? Nad tym wszystkim już w maju pochylą się zaproszeni do udziału w debatach paneliści.

Cyfrowa gospodarka, nowe technologie to cykl dyskusji, w czasie których omówione zostaną m.in. najważniejsze trendy technologiczne przyszłości, cyberbezpieczeństwo czy infrastruktura dla cyfrowego przyspieszenia. W jakie technologie inwestować? Sztuczna inteligencja – ikona cyfrowej rewolucji. Jak zachęcać do inwestowania w cyfryzację? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukają goście wydarzenia.

Z kolei w szeregu debat pn. Inwestycje i finanse pogłębiona zostanie tematyka KPO oraz innych unijnych źródeł środków rozwojowych. Ponadto dyskutanci zdefiniują europejskie priorytety w kontekście polskiego potencjału i potrzeb inwestycyjnych takich jak: infrastruktura, zrównoważona gospodarka, odporność, wiedza, cyfryzacja, innowacyjność.

Kolejna ze ścieżek – Prawo a gospodarka – na czynniki pierwsze rozłoży system wymiaru sprawiedliwości w Polsce w kontekście działalności gospodarczej. Co oznacza stabilny i funkcjonalny porządek prawny dla wzrostu gospodarki oraz rozwoju przedsiębiorczości? Jak uzdrowić relacje państwo-biznes? Odpowiedzi przyniosą zaplanowane debaty.

Ostatni obszar to Migracje, różnorodność, rynek pracy. Paneliści przyjrzą się trendom migracyjnym stanowiącym wyzwanie dla Europy oraz migrantom na rynku pracy w kontekście ich kwalifikacji, ale także prawa i procedur. Tematem dyskusji będzie także różnorodność i inkluzywność jako trend społeczny zmieniający zarządzanie zespołami.

EEC Talks

Nowością w programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego jest EEC Talks. Na otwartej scenie odbywać się będą dyskusje z zaproszonymi gośćmi, wśród których znajdą się znani ekonomiści, politycy, dyplomataci oraz inne inspiruące osoby ze świata biznesu, kultury i życia społecznego. Kluczowymi kryteriami doboru gości na EEC Talks są ich osobowość, otwartość, talent komunikacyjny oraz istotna treść, którą mają do przekazania. Elitarna scena EEC Talks ma za zadanie zapewnić publiczności wysokiej jakości prezentacje oraz merytoryczne dyskusje na tematy związane z gospodarką, polityką, dyplomacją oraz kulturą.

W duchu GREEN

Podczas tegorocznej edycji Kongresu organizatorzy uwzględnili w Międzynarodowym Centrum Kongresowym nową strefę o nazwie „Green Planet”, która odwoływać się będzie do zrównoważonego rozwoju i koncepcji green city. Efektowne namioty ze scenami i łączący je z Międzynarodowym Centrum Kongresowym tunel stworzą przejrzystą i zieloną, wielofunkcyjną przestrzeń konferencyjną, networkingową, wystawienniczą i wypoczynkową. Strefa ta, dodatkowo wzbogacona o oprawę wizualno-dźwiękową, w całości podporządkowana będzie idei rozwoju zgodnego z naturą, a uczestnicy kongresu będą mieli możliwość relaksu wśród zieleni.

XVI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu towarzyszyć będą uroczyste gale wręczenia nagród. Rozstrzygnięte zostaną kolejne edycje konkursów: EEC Startup Challenge, Top Inwestycje Komunalne oraz Inwestor Bez Granic.

Na tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy można się rejestrować pod linkiem: https://www.eecpoland.eu/2024/pl/rejestracja,3211/