Ponadto akt mianowania na stopień generała Wojska Polskiego odebrał z rąk prezydenta gen. broni Sławomir Wojciechowski, polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE.

Uroczystość odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja; wzięli w niej udział również m.in. wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.

"Cieszę się, że ten jakże ważny dla Polski dzień, 3 maja, zaczynamy od wręczenia tych równie ważnych nominacji w Wojsku Polskim" – powiedział prezydent. Podkreślił, że "to wielka odpowiedzialność dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce".

Zwracając się do generałów powiedział, że dzierżą w swoich rękach odpowiedzialność za rozwój Polski na polu budowania bezpieczeństwa, rozwoju sprawności militarnej i obronnej. Podkreślił, że nominacje stanowią ocenę ich dotychczasowej służby, "ale przede wszystkim wyrażają nie tylko nadzieję, ale nasze przekonanie o tym, że ta służba dalej w tych rolach będzie realizowana w sposób znakomity".

Prezydent podziękował też szefowi MON za spokojne i zgodne ustalenie nominacji. "Nie było żadnych wątpliwości, kto powinien otrzymać awans generalski, kto powinien zostać mianowany na te najważniejsze stanowiska dowódcze w wojsku polskim" - podkreślił Duda.

Gratulując bezpośrednio gen. Wojciechowskiemu prezydent powiedział, że korpus generałów czterogwiazdkowych jest i w polskiej generalicji i u naszych sojuszników z NATO "bardzo wąski". To - podkreślił - "wyjątkowa wartość i osiągnięcie w żołnierskim rzemiośle (...). To absolutnie należna, zasłużona, wypracowana nominacja".

Prezydent wskazał, że gen. Wojciechowski przez ostatnie lata pełnił najbardziej odpowiedzialne funkcje i wykonywał najbardziej odpowiedzialne zadania "w planowaniu i szeroko pojętej logistyce wojskowej jako dowódca operacyjny, czy to poprzez dowodzenie wspólną, wielonarodową jednostką" - Korpusem Północ-Wschód, a także "poprzez służbę w ostatnich latach jako polski przedstawiciel w komitetach wojskowych NATO i UE".

Przypomniał, że gen. Wojciechowski obecnie kandyduje na funkcję przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej i wyraził głęboką wiarę "tę niezwykle istotną funkcję obejmie i że tym bardziej będzie się przyczyniał do zapewnienia naszego bezpieczeństwa, patrząc również z tej perspektywy międzynarodowej".

Zwracając się do gen. Sokołowskiego podkreślił, że Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych to najważniejsze stanowisko, jeżeli chodzi o budowanie zdolności obronnych polskiej armii w najszerszym tego słowa rozumieniu. "To odpowiedzialność za codzienną służbę i pracę żołnierzy, za realizację procesu modernizacji polskiej armii" - powiedział prezydent. Wskazał na wielkie doświadczenie gen. Sokołowskiego, podziękował mu także za dowodzenie ostatnimi ćwiczeniami Dragon-24.

O nowym dowódcy Wojsk Obrony terytorialnych prezydent powiedział, że jest związany z WOT od początku ich istnienia, a proces ich tworzenia "z niezwykłą pieczołowitością, odpowiedzialnością został zrealizowany" m.in. przez gen. Stańczyka. "Należy pan do wąskiego i elitarnego grona dowódców w Wojsku Polskim, którzy obok gen. Wiesława Kukuły, są jako żołnierze twórcami tego nowego rodzaju sił zbrojnych, tej nowej formacji w naszej armii, jakże ważnej" - powiedział Duda.

Prezydent przypomniał, że w czwartek złożył do Sejmu projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Podkreślił, że Polsce potrzebne są nowe procedury, które będą pozwalały na szybkie interweniowanie w przypadku zagrożenia.

"Mam nadzieję, że te przepisy dla bezpieczeństwa RP, umożliwienia lepszego funkcjonowania tym, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo i muszą szybko i sprawnie podejmować interwencje w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa RP, będziemy mogli szybko przekazać w ich ręce, by mogli z nich korzystać w codziennej pracy i służbie, jeżeli zajdzie taka potrzeba" – powiedział Duda.

Wskazał, że rozwiązania zawarte w projekcie bazują na dotychczasowych doświadczeniach i przewidują m.in. zmiany w zakresie systemu kierowania i dowodzenia polskim wojskiem oraz przywrócenie dowództw rodzajów wojsk.

Duda oświadczył, że obecnie przygotowywana jest nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, która uwzględnia "wszystkie okoliczności, zdarzenia, doświadczenia, także w aspekcie strategicznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa narodowego". "Mam nadzieję, że wspólnie w niedługim czasie wypracujemy ten nowy, potrzebny dzisiaj bardzo Polsce dokument" - dodał.

Szef MON po zakończeniu uroczystości w Pałacu Prezydenckim napisał na platformie X, że "nominacja na kolejny stopień generalski i nominacje na stanowiska dowódcze to powód do dumy i uznanie za dotychczasową służbę dla Polski". "To także odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i wszystkich Polaków. Dziś za tę służbę szczególnie dziękuję generałowi Sławomirowi Wojciechowskiemu, naszemu Przedstawicielowi przy Komitetach Wojskowych NATO i UE, generałowi broni Markowi Sokołowskiemu, Dowódcy Generalnemu RSZ oraz gen. brygady Krzysztofowi Stańczykowi dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Gen. Sławomir Wojciechowski od lipca 2022 r. jest Polskim Przedstawicielem Wojskowym przy Komitecie Wojskowym NATO i Komitecie Wojskowym UE. W swojej karierze był wcześniej m.in. Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych RP (2017-2018) i Dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie (2018-2021). W 2011 r. dowodził IX zmianą PKW w Afganistanie (ISAF). Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej (1987). W 2017 r. obronił doktorat na Akademii Sztuki Wojennej.

Gen. Marek Sokołowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w 6. Pomorskiej Brygadzie Desantowo-Szturmowej. Służył na misjach w Syrii i Iraku, zaś w 2013 r. dowodził XIII zmianą PKW w Afganistanie (ISAF). Następnie m.in. był dowódcą 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. Od 2019 r. służy w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Gen. Sokołowski jest instruktorem judo, płetwonurkiem oraz skoczkiem spadochronowym.

Gen. Krzysztof Stańczyk - jak podano na stronach WP - to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1994) oraz Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej na Akademii Sztuki Wojennej (2023). Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Służył w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie, w 6. Brygadzie Artylerii Armat w Toruniu oraz Centralnej Grupie Działań Psychologicznych w Bydgoszczy. Był uczestnikiem pięciu misji poza granicami kraju - w Syrii, Iraku i Afganistanie. Od 2007 roku związany z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, a od 2011 r. z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Z WOT związany od początku formowania w 2017 r. We wrześniu 2023 r. objął stanowisko I zastępcy dowódcy WOT. Od 11 października 2023 r. pełni obowiązki w zastępstwie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. 9 listopada 2023 r. mianowany przez prezydent na stopień generała brygady.