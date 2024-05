Będzie gorąco!  

Boże Ciało? „Rozkład jazdy” nad Wisłą wygląda coraz częściej tak: rano uroczysta procesja ulicami miasta, a wieczorem pełne ognia uwielbienie. Na mapie Polski pojawia się coraz więcej miejsc, gdzie tego dnia do późnych godzin nocnych słychać ze sceny pieśni chwały. Co roku w mysłowickim Parku Słupna na kolejnych edycjach ekumenicznego koncertu „Bądź jak Jezus” gromadzą pod sceną wielotysięczne tłumy, by z artystami opowiadającymi swą muzyką o miłości nie z tego świata, oddać chwałę Najwyższemu. Tak będzie i w tym roku.

30 maja na piętnastej edycji wydarzenia pojawią się artyści stanowiący prawdziwą ekstraklasę muzyki CCM. „Jak co roku, Park Słupna przeobrazi się w koncertowe miasteczko, w którym znajdzie się i plac zabaw, i pełne rozmaitych towarów stoiska; pojawi się także dobra książka i film – opowiadają organizatorzy - To przede wszystkim jednak gorące uwielbienie i doskonała muzyka. Wystarczy wymienić, kto wystąpi na tegorocznym koncercie: Hillsong London Worship (ten ceniony kolektyw muzyków i piosenkarzy ze stolicy Wielkiej Brytanii od niemal dwóch dekad animujący koncerty chwały grał na całym świecie, zaskakując nowoczesnymi aranżacjami, profesjonalizmem i ogromną pasją głoszenia Dobrej Nowiny), żywiołowa Arka Noego, Rock and Fire, reaktywowana po latach Katolika Front i prowadzony przez znanego z Siewców Lednicy Marcina Pokusę zespół „Igramy z Pokusą”. A zatem: ogromna dawka fantastycznego grania i przesłanie, które powinien usłyszeć współczesny człowiek. Koncert przyniesie inspirację do zadania sobie najważniejszych pytań: kim jestem? Dlaczego skoro Jezus zwyciężył wydarza się tyle zła? Co to jest prawda? Każdy znajdzie swój kawałek tortu, którego smak będzie można autentycznie poczuć, bo pojawi się naprawdę i to w swojej urodzinowej odsłonie”.

Wstęp na koncert jest bezpłatny.