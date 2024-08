Ostatnio w wywiadzie dla amerykańskich mediów katolickich opowiedziała o swej wydanej 11 czerwca br. książce – wspomnieniach "Just Add Water" (Dodaj tylko wodę), podkreślając, że „moja wiara jest tym, na czym zawsze mogę się oprzeć”.

Od czasu swego pierwszego występu w wieku 15 lat (urodziła się 17 marca 1997 w Waszyngtonie) na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w 2012 Ledecky zdobyła siedem złotych medali olimpijskich i trzy srebrne. W stolicy Francji doszedł do tego, jak na razie, brązowy medal ba 400 m stylem dowolnym. Wywalczyła także 26 medali mistrzostw świata, w tym 21 złotych, a obecnie jest rekordzistką świata na dystansach 800 i 1500 metrów stylem dowolnym.

Młoda pływaczka znalazła się wśród innych kultowych sportowców amerykańskich, takich jak gimnastyczka Simone Biles, golfista Tiger Woods i gwiazda baseballu Babe Ruth, otrzymując najwyższe odznaczenie cywilne stanów Zjednoczonych – Medal Wolności. Przy tym niezależnie od emocji związanych z igrzyskami i innymi zawodami jest ona stałą parafianką kościoła pw. św Teresy od Dzieciątka Jezus w mieście Bethesda w stanie Maryland.

Jeszcze jako uczennica katolickiej szkoły dla dziewcząt Stone Ridge School of the Sacred Heart w tym mieście przyleciała do Londynu na swoje pierwsze zawody olimpijskie. Od tamtego czasu praktykuje swoją wiarę m.in. modląc się przed każdymi zawodami sportowymi, o czym oznajmiła miejscowa gazeta diecezjalna „Catholic Standard”.

Ledecky nie jest jedyną katoliczką, odznaczoną w Białym Domu Prezydenckim Medalem Wolności w maju br. Wśród 19 laureatów znalazł się także jezuita ks. Gregory Boyle, który stworzył program rehabilitacji dla członków gangów.

Mimo imponującego dorobku medalowego 27-latka nie jest bynajmniej rekordzistką pod względem zdobytych medali olimpijskich – tutaj bezkonkurencyjny jest jej rodak i również pływak Michael Phelps, który startując na czterech igrzyskach olimpijskich (w latach 2004-16) zdobył łącznie 28 medali (łącznie ze sztafetami), w tym 23 złote, na drugim miejscu jest sowiecka gimnastyczka Łarisa Łatynina – 18 (9 złotych) w latach 1956-64 i na trzecim – słynny przedwojenny biegacz fiński Paavo Nurmi: 12 medali, w tym 9 złotych (1920-28).