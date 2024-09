Ksiądz Krzysztof Korcz, kapłan pochodzący z diecezji radomskiej, jest proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Dudley. - Biskup Robert McManus, ordynariusz diecezji Worcester, podjął decyzję, że poświęcenie sanktuarium św. Andrzeja Boboli odbędzie się 16 maja 2025 roku w czasie Roku Świętego. Obecnie przygotowywane są dokumenty kanoniczne do erygowania sanktuarium. Modlitwy zostały wysłuchane i św. Andrzej potwierdził wolę Bożą o ustanowieniu jego sanktuarium na ziemi amerykańskiej poprzez cudowne uzdrowienie z raka jelita grubego parafianki Anne Bembenek w czasie pierwszej nowenny - informuje ks. Korcz.

Ksiądz Krzysztof w sierpniu uczestniczył w pielgrzymce do Polskiej Częstochowy. Głosił konferencje o św. Andrzeju Boboli dla 1600 pielgrzymów. Relikwie świętego niesione były we wszystkich grupach. Modlono się o dar nowego sanktuarium św. Andrzeja dla Polonii. - Były to rekolekcje w drodze ze św. Andrzejem, gdzie wszyscy pielgrzymi zostali osobiście pobłogosławieni w czasie pielgrzymki. To było niezwykłe duchowe przeżycie - mówi ks. Krzysztof.

Na zakończenie pielgrzymki abp Thomas Wenski pobłogosławił relikwiami wszystkich pielgrzymów w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Pensylwanii. - Obecnie rozpoczynamy przygotowanie do uroczystości poświęcenia sanktuarium poprzez 9-miesięczną nowennę. Rozpocznie się ona 15 września. Natomiast bezpośrednie duchowe przygotowanie poprowadzi bp Piotr Turzyński, delegat KEP do spraw Emigracji Polskiej, w dniach 7-15 maja 2025 r. - mówi ks. Korcz.

Archiwum ks. Krzysztofa Korcza Relikwie św. Andrzeja Boboli niesione były we wszystkich grupach.