Papież kończy podróż na dwa kontynenty i wraca do Rzymu

Spotkanie międzyreligijne papieża Franciszka z młodzieżą zakończyło w piątek jego wizytę w Singapurze. "Uzbrójcie się w odwagę" dialogu i przyjaźni- apelował papież. To ostatni etap jego podróży do Azji i Oceanii, w trakcie której odwiedził także Indonezję, Papuę- Nową Gwineę i Timor Wschodni. Wieczorem Franciszek wróci do Rzymu.