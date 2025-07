Kardynał Grzegorz Ryś: antysemityzm w każdej postaci jest grzechem

Kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup łódzki i przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem w piątkowym oświadczeniu przypomniał, że "antysemityzm w każdej postaci jest, zgodnie z nauczaniem Kościoła, grzechem i złem moralnym". Dodał, że "negowanie Zagłady jest kłamstwem i stawia człowieka po stronie oprawców, a nie ofiar". Oświadczenie to kardynał Ryś wydał w związku z wydarzeniami 10 lipca.

Podczas czwartkowej rozmowy w Radiu Wnet europoseł Braun kwestionował zbrodnie nazistowskie popełniane w KL Auschwitz. Po jego słowach prowadzący audycję dziennikarz zdecydował się zakończyć rozmowę, tłumacząc, iż "są pewne granice cynizmu politycznego, pogoni za głosami, za sensacją".

W związku z kwestionowaniem przez Brauna zbrodni nazistowskich w KL Auschwitz Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście prowadzi czynności wyjaśniające w kierunku naruszenia art. 55 ustawy o IPN (zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim).

- Wypowiedź europosła Grzegorza Brauna to jest hańba - powiedział w czwartek premier Donald Tusk. Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi - podkreślał szef rządu, nawiązując do wywiadu, w którym Braun kwestionował zbrodnie nazistowskie popełniane w Auschwitz. Dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński oświadczył, że słowa europosła Grzegorza Brauna, w których zaprzeczył istnieniu komór gazowych w Auschwitz, to nie tylko akt ściganego przez prawo negacjonizmu, ale też znieważenia pamięci ofiar. Słowa Brauna potępił IPN.

Europoseł Grzegorz Braun w czwartek brał udział w demonstracji środowisk narodowych podczas w Jedwabnem. Podczas uroczystości w 84. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem przy drodze prowadzącej do miejsca pamięci Konfederacja Korony Polskiej postawiła baner po polsku i angielsku o treści: "Dość żydowskich kłamstw! Zbrodni w Jedwabnem 10 VII 1941 r. dokonali Niemcy. Żądamy wznowienia ekshumacji".

Europoseł był też w dużej grupie osób, które próbowały zablokować wyjazd samochodów uczestników czwartkowych uroczystości, w tym busa z rabinem Michaelem Schudrichem. Zgromadzeni blokowali drogę publiczną. Interweniowała policja, która wzywała te osoby do umożliwienia przejazdu zgodnie z prawem, utworzyła szpaler i umożliwiła wyjazd aut.