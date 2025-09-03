Ingres nowego arcybiskupa katowickiego Andrzeja Przbylskiego odbędzie się 4 października. Początek uroczystości w katowickiej katedrze - o godz. 11.00. Zobacz wywiad, jakiego nowy metropolita górnośląski udzielił Radiu eM.
- Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą - mówi abp Przybylski. Dodaje, że pytany o "strategię na Katowice" odpowiada, że tą strategią jest Chrystus i pytanie Chrystusa, jak On chce ten Kościół prowadzić.
Arcybiskup przytacza też garśc anegdot...Radio eM Abp Przybylski: 4 października zapraszam na ingres.
