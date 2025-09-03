Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia
rss newsletter facebook twitter

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia  
Józef Wolny /Foto Gość Paryż, bazylika Najświętszego Serca Pana Jezusa

W regionie paryskim Île-de-France trwają przygotowania do synodu prowincjalnego, którego tematem będzie narastająca od kilku lat gwałtowna fala nawróceń we Francji. „Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy” – mówi ks. Maximilien de La Martinière, proboszcz z Wersalu, który został sekretarzem generalnym tego zgromadzenia.

Reklama

Podkreśla on, że choć nie jest jeszcze znane miejsce, w którym będzie odbywać się to zgromadzenie, ani na jakiej zasadzie będą wyłonieni jego uczestnicy, to jednak już teraz towarzyszy temu wydarzeniu wielki entuzjazm. Temat obrad jest bowiem jednoznacznie pozytywny.

Emocje są tym silniejsze, że we francuskim tłumaczeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego synod prowincjalny określany jest mianem soboru, przez analogię do soboru powszechnego. Paryżanie mają więc poczucie wyjątkowego charakteru tego zgromadzenia.

Wypowiadając się na łamach tygodnika Famille Chrétienne, ks. de La Martinière, wyjaśnia jednak, że ów „sobór” będzie się wzorował na metodologii synodów diecezjalnych. Ma przygotować diecezje regionu paryskiego oraz diecezję polową do rosnącego zapotrzebowania ludzi na wiarę w Chrystusa, co przejawia się w gwałtownym wzroście wniosków o chrzest. W samym tylko regionie paryskim ochrzczono w ubiegłą Wielkanoc 2652 dorosłych.

Historią nie rządzi fatum. Skoro Zachód doszedł do ściany, może wreszcie zobaczy drzwi

GN 18/2025 DODANE 01.05.2025 AKTUALIZACJA 06.05.2025

Historią nie rządzi fatum. Skoro Zachód doszedł do ściany, może wreszcie zobaczy drzwi

Chrześcijaństwo na Zachodzie nie powiedziało ostatniego słowa. Znowu mamy nie tylko prawo, ale i obowiązek wierzyć, że Kościół, jak wiele razy w swojej historii, przeżyje odrodzenie. »

więcej »

Synod prowincjalny ma wskazać, jak radzić sobie z nagłym napływem neofitów, jak ich odpowiednio przygotować do sakramentów, a potem zintegrować w parafii i towarzyszyć im w pierwszych latach chrześcijańskiego życia. Dlatego wiadomo już, że wśród uczestników zgromadzenia znajdą się nie tylko duchowni, ale również osoby świeckie, które towarzyszą katechumenom, a także sami nowo ochrzczeni, którzy dadzą świadectwo o odkrywaniu chrześcijańskiej wiary. „Jeśli mamy się zastanawiać nad neofitami, to musimy ich postawić w centrum uwagi” – mówi proboszcz z Wersalu.

W obrady włączone też zostaną katolickie ośrodki oświatowe, ponieważ nowi katolicy to przede wszystkim ludzie młodzi. W tym roku w Wielką Sobotę obok 10384 dorosłych, ochrzczonych też zostało we Francji ponad 7400 nastolatków. Wielu z nich znalazło oparcie właśnie w szkołach kościelnych.

Znany jest już wstępny kalendarz synodu w regionie paryskim. Zostanie on poprzedzony konsultacjami we wszystkich parafiach ośmiu stołecznych diecezji. Rozpoczną się one w styczniu przyszłego roku i potrwają do lipca. Sam synod zostanie otwarty 31 maja w Uroczystość Trójcy Świętej w katedrze Notre Dame w Paryżu. Przewidziano trzy sesje synodu: w październiku 2026 r. oraz w styczniu i maju 2027 r. Tego też roku na Wszystkich Świętych miałyby zostać ogłoszone wnioski synodu, po uprzednim zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską.

W konsultacjach, które poprzedzą paryski synod o neofitach weźmie udział kilka tysięcy osób. Natomiast w samym zgromadzeniu ma uczestniczyć od 400 do 500 osób.

Na francuskim Kościele położyliśmy krzyżyk. I nie był to krzyż Chrystusa. Dziś patrzymy na jego przebudzenie

GN 25/2025 DODANE 19.06.2025 AKTUALIZACJA 22.06.2025

Na francuskim Kościele położyliśmy krzyżyk. I nie był to krzyż Chrystusa. Dziś patrzymy na jego przebudzenie

Młode pokolenie stanowi już ponad połowę praktykujących Francuzów. Co pociąga w Kościele 10 384 ochrzczonych dorosłych i 7400 nastolatków? »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Krzysztof Bronk

VATICANNEWS.VA |

dodane 03.09.2025 13:02

TAGI| FRANCJA, NAWRÓCENIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Historią nie rządzi fatum. Skoro Zachód doszedł do ściany, może wreszcie zobaczy drzwi | Na francuskim Kościele położyliśmy krzyżyk. I nie był to krzyż Chrystusa. Dziś patrzymy na jego przebudzenie | Na Lazurowym Wybrzeżu wśród polemik politycznych odsłonięto pomnik ofiar komunizmu | Wspólne oświadczenie KE i sześciu państw Europy w sprawie Ukrainy | Zełenski rozmawiał z liderami Francji, W. Brytanii, Danii, Estonii, Finlandii i Hiszpanii
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

To pierwszy tego rodzaju atak ze skutkiem śmiertelnym w mieście od ponad trzech lat.

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Jednak główną rolę będą odgrywać państwa europejskie.

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

"Nad Rosją muszę się zastanowić"

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu.

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Dane „Journal of Psychiatric Research”.

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat.

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

"Prowadzimy bardzo dobry dialog".

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zginęło 16 osób.

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

Wyjątkowy pojazd, na którym widnieje teraz papieski autograf, zostanie wystawiony na licytację, a pozyskane środki przekazane na pomoc dzieciom na Madagaskarze.

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

Mówi Wojciech Czuba, znany jest w sieci jako „Ślimak na pustyni”.

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
30°C Sobota
dzień
31°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »

Reklama

 