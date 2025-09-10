Nadchodzi Święto Dobrej Książki - XXX Targi Wydawców Katolickich  

Spotkania autorskie, nowości wydawnicze, warsztaty edukacyjne – to tylko skromna zapowiedź atrakcji, jakie niosą za sobą jubileuszowe XXX Targi Wydawców Katolickich.

Już za kilka tygodni od 9 do 12 października w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie wystawcy zaprezentują ofertę najciekawszych publikacji wydanych w ostatnich latach.

Targi Wydawców Katolickich to jedno z najstarszych, organizowanych nieprzerwanie w Polsce wydarzeń targowych, dedykowanych książce, a każda kolejna edycja gromadzi coraz większą liczbę odwiedzających. W roku ubiegłym frekwencja przekroczyła 40 tysięcy osób.

W tym roku, w programie towarzyszącym znajdzie się kilkadziesiąt godzin wydarzeń, skoncentrowanych wokół wielu gatunków książek m.in. o tematyce religijnej, edukacyjnej, historycznej. Na program złoży się blisko 300 aktywności – debat, dyskusji, szkoleń, warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz spotkań przy stoiskach z udziałem niemal 200 autorów.

Jak co roku, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich zaprasza na wręczenie Nagrody Feniks za rok 2024. To nierozerwalne z Targami wydarzenie będzie miało miejsce podczas uroczystej Gali i koncertu w sobotę 11 października w Katedrze Polowej Wojska Polskiego (Warszawa, ul. Długa 13/15).

Wkrótce na stronie www.swk.pl będzie zamieszczony szczegółowy program wydarzeń.