Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"
W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan, chiński odpowiednik Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Minister obrony Chin Dong Jun ostrzegł w czwartek w Pekinie przed podziałami na świecie, "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością". W zawoalowanej krytyce USA wezwał do globalnej jedności, przeciwstawienia się "aktom zastraszania" i poszanowania powojennego porządku międzynarodowego.

W przemówieniu otwierającym pekińskie Forum Xiangshan, chiński odpowiednik Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, chiński minister obrony Dong Jun stwierdził, że świat stoi na rozdrożu. - Nasz świat jest przyćmiony przez zimnowojenną mentalność, hegemonię i protekcjonizm - powiedział, wzywając kraje do przeciwstawienia się "aktom zastraszania".

Ostrzegł, że "obsesja na punkcie absolutnej przewagi w sile militarnej (...) doprowadzi do podzielonego świata, w którym panuje prawo dżungli i chaos". Dodał, że "zewnętrzna ingerencja militarna, dążenie do stref wpływów i zmuszanie innych do opowiadania się po jednej ze stron pogrążą społeczność międzynarodową w chaosie".

Dong nawiązał do 80. rocznicy powstania ONZ, apelując, by "nigdy nie zapominać o lekcjach historii". Podkreślił rosnącą rolę Globalnego Południa, nazywając kraje rozwijające się "siłą nie do zatrzymania", zdolną "pchać do przodu koła postępu historycznego".

Zapewnił o defensywnym charakterze chińskiej armii. - Nasz rozwój militarny ma na celu ochronę naszej suwerenności, bezpieczeństwa i interesów rozwojowych. Skrytykował sojusze militarne jako "małe, ekskluzywne grupy, które służą hegemonicznym i egoistycznym interesom".

Dong przedstawił również cztery zalecenia mające na celu utrzymanie pokoju na świecie: obejmujące dalsze pogłębianie wzajemnego zaufania w dziedzinie wojskowości, wzmocnienie współpracy wielostronnej, podniesienie aspiracji w zakresie współpracy i usprawnienie mechanizmów współpracy. Minister przekonywał, że Chiny będą chronić "globalne kanały strategiczne i bezpieczeństwo morskie", angażować się we współpracę, np. w misjach eskortowych i operacjach antyterrorystycznych, oraz zintensyfikują wspólne ćwiczenia.

Deklaracje te padają w kontekście intensyfikacji napięć między Chinami a Stanami Zjednoczonymi i państwami w regionie Indo-Pacyfiku w związku z roszczeniami terytorialnymi Pekinu i wzmożoną aktywnością chińskiej armii i straży przybrzeżnej, zwłaszcza w regionie Tajwanu i na Morzu Południowochińskim. Od czasu inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę, Chiny zacieśniły również współpracę z Moskwą, w tym w zakresie wojskowości, organizując wspólne manewry.

W trzydniowym forum bezpieczeństwa bierze udział ok. 1800 przedstawicieli - w tym urzędników i wojskowych - z ponad 100 krajów. Większość państw zachodnich wysłała delegacje niższego szczebla. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Ochrona porządku międzynarodowego i promowanie pokojowego rozwoju".

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

PAP |

PAP |

dodane 18.09.2025 06:39

