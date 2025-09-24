info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Węgry: Unia Europejska chroni terrorystów Antify
Węgry: Unia Europejska chroni terrorystów Antify

Węgry: Unia Europejska chroni terrorystów Antify  
2010.11.11 Warszawa Marsz Niepodleglosci Zamieszki Lewacy Antyfaszysci Lewica Anarchia Antifa Walki Uliczne Chuligani 11 listopada swieto Fot. Jakub Szymczuk

Budapeszt zainicjował uznanie przez Unię Europejską Antify za organizację terrorystyczną.

Budapeszt zainicjował uznanie przez Unię Europejską Antify za organizację terrorystyczną, a UE chroni jej terrorystów - napisał we wtorek na platformie X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Polityk skomentował sprzeciw PE wobec uchylenia immunitetu skrajnie lewicowej europosłance.

"Węgry zainicjowały w UE uznanie Antify za organizację terrorystyczną, po podobnej decyzji USA. Tymczasem PE chroni terrorystkę z Antify Ilarię Salis, która przybyła na Węgry z zamiarem bezpardonowego bicia ludzi na ulicach za ich przekonania polityczne" - napisał Szijjarto. "Przesłanie jest jasne: z ekstremistycznym ideologicznym zapleczem można uniknąć kary za wszystko. Hańba dla Europy" - dodał dyplomata.

Komisja prawna Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się we wtorek przeciwko uchyleniu immunitetu skrajnie lewicowej włoskiej europosłance Ilarii Salis.

Salis, wybrana na europosłankę w zeszłym roku, gdy przebywała w węgierskim więzieniu, jest oskarżana o udział w ataku na skrajnie prawicowych demonstrantów w Budapeszcie w 2023 roku oraz o powiązania z grupą antyfaszystowską. Zaprzecza zarzutom, nazywając je "motywowanymi politycznie".

Aktywistka, która miała brać udział w ulicznych starciach w Budapeszcie w lutym 2023 roku, przebywała w areszcie; groziło jej 11 lat pozbawienia wolności. Przed trafieniem do aresztu domowego Salis przebywała w więzieniu. W czerwcu 2024 r. została zwolniona z aresztu domowego po zdobyciu mandatu do PE.

Niedługo po uwolnieniu Salis sąd w Budapeszcie poinformował, że przedłoży Parlamentowi Europejskiemu wniosek o uchylenie jej immunitetu.

Z Budapesztu Jakub Bawołek 

Od redakcji Wiara.pl

Niedawno na listę organizacji terrorystycznych Antifa wpisana została w USA

PAP

dodane 24.09.2025 14:16

