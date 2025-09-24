Węgry: Unia Europejska chroni terrorystów Antify  

Budapeszt zainicjował uznanie przez Unię Europejską Antify za organizację terrorystyczną.
Budapeszt zainicjował uznanie przez Unię Europejską Antify za organizację terrorystyczną, a UE chroni jej terrorystów - napisał we wtorek na platformie X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Polityk skomentował sprzeciw PE wobec uchylenia immunitetu skrajnie lewicowej europosłance.
"Węgry zainicjowały w UE uznanie Antify za organizację terrorystyczną, po podobnej decyzji USA. Tymczasem PE chroni terrorystkę z Antify Ilarię Salis, która przybyła na Węgry z zamiarem bezpardonowego bicia ludzi na ulicach za ich przekonania polityczne" - napisał Szijjarto. "Przesłanie jest jasne: z ekstremistycznym ideologicznym zapleczem można uniknąć kary za wszystko. Hańba dla Europy" - dodał dyplomata.
Komisja prawna Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się we wtorek przeciwko uchyleniu immunitetu skrajnie lewicowej włoskiej europosłance Ilarii Salis.
Salis, wybrana na europosłankę w zeszłym roku, gdy przebywała w węgierskim więzieniu, jest oskarżana o udział w ataku na skrajnie prawicowych demonstrantów w Budapeszcie w 2023 roku oraz o powiązania z grupą antyfaszystowską. Zaprzecza zarzutom, nazywając je "motywowanymi politycznie".
Aktywistka, która miała brać udział w ulicznych starciach w Budapeszcie w lutym 2023 roku, przebywała w areszcie; groziło jej 11 lat pozbawienia wolności. Przed trafieniem do aresztu domowego Salis przebywała w więzieniu. W czerwcu 2024 r. została zwolniona z aresztu domowego po zdobyciu mandatu do PE.
Niedługo po uwolnieniu Salis sąd w Budapeszcie poinformował, że przedłoży Parlamentowi Europejskiemu wniosek o uchylenie jej immunitetu.
Z Budapesztu Jakub Bawołek
Od redakcji Wiara.pl
Niedawno na listę organizacji terrorystycznych Antifa wpisana została w USA
