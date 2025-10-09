Leon XIV: osoby konsekrowane są proroczym znakiem Bożego Miłosierdzia  

Ojciec Święty przewodniczył Mszy św. na Placu św. Piotra z okazji Jubileuszu Życia Konsekrowanego, jednego z największych spotkań trwającego Roku Świętego. W homilii mówił m.in. o tym, że osoby konsekrowane są powołane do tego, żeby swoim życiem przypominać, że dla każdego człowieka „Bóg jest pełnią i sensem życia”.

Zwracając się pielgrzymów z całego świata – zakonników, sióstr zakonnych i członków instytutów życia konsekrowanego - Papież przypomniał, że, poprzez złożone śluby, są oni „proroczym znakiem” Miłosierdzia Bożego. Odwołując się do czasowników, pojawiających się w odczytanym fragmencie Ewangelii: „prosić, szukać, kołatać”, podkreślił, że wyrażają one postawy, które osoby konsekrowane praktykują na co dzień.

„Nie przypadkiem Sobór Watykański II mówi o ślubach jako o środku użytecznym ‘do otrzymania obfitszych owoców łaski chrztu’ – mówił Leon XIV – ‘Prosić’ oznacza bowiem uznać w ubóstwie, że wszystko jest darem Pana i za wszystko trzeba dziękować; ‘szukać’ oznacza otworzyć się w posłuszeństwie, aby każdego dnia odkrywać drogę, którą należy podążać na drodze świętości, zgodnie z planami Boga; „kołatać” oznacza prosić i ofiarować braciom otrzymane dary z czystym sercem, starając się kochać wszystkich z szacunkiem i bezinteresownie.

Bezinteresowność powołania

Ojciec Święty zachęcił osoby konsekrowane, by pamiętały o bezinteresowności swojego powołania „począwszy od początków zgromadzeń, do których należycie, aż do chwili obecnej, od pierwszych kroków waszej osobistej drogi aż do tej chwili. Wszyscy jesteśmy tutaj przede wszystkim dlatego, że On nas zechciał i wybrał, od zawsze”.

Zachęcił też do refleksji nad historią swojego życia i tego, jak działał w nim Pan Bóg. Podkreślił, że to Boże działanie dokonuje się niekiedy w „tajemniczym tyglu cierpienia zawsze jednak w objęciach tej ojcowskiej dobroci, która charakteryzuje Jego działanie w nas i poprzez nas, dla dobra Kościoła”.

Pan Bóg pełnią i sensem każdego życia

Papież podkreślił również, że świadectwo osób konsekrowanych przypomina o tym, że Pan Bóg jest pełnią i sensem życia każdego człowieka. „Bez Niego nic nie istnieje, nic nie ma sensu, nic nie ma wartości” – mówił, odwołując się do słów św. Augustyna i do pragnienia nieskończoności, które każdy nosi w swoim sercu. „Właśnie dlatego Kościół powierza wam zadanie, abyście –ogałacając się ze wszystkiego – byli żywymi świadkami prymatu Boga w waszym życiu, pomagając również, na ile to możliwe, braciom i siostrom, których spotykacie, w pielęgnowaniu tej przyjaźni” – mówił Leon XIV. Przypomniał także osobom konsekrowanym o „eschatologicznym wymiarze życia chrześcijańskiego, które wymaga od nas zaangażowania w świat, ale jednocześnie nieustannego dążenia do wieczności”.

W Jubileuszu Życia Konsekrowanego uczestniczyli pielgrzymi z ponad 100 krajów świata, w tym liczne grono z Polski. Wczoraj spotkali się z Ojcem Świętym podczas środowej audiencji generalnej. Z kolei dziś, po zakończeniu Mszy św. Leon XIV pozdrowił ich, przejeżdżając w papamobile między sektorami.