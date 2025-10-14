MEN: w Polsce jest 707,6 tys. nauczycieli  

W polskim systemie oświaty pracuje 707,6 tys. nauczycieli. Zdecydowana większość z nich - 84 proc. wszystkich polskich nauczycieli - to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to prawie 46 lat - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z danych MEN wynika, że w polskim systemie oświaty jest 707 655 nauczycielek i nauczycieli, a etatów nauczycielskich 725 348,9.

Najwięcej etatów nauczycielskich jest w szkołach podstawowych - 305 973,39. W zespołach szkół i placówek jest 250 388,31 etatów, w wychowaniu przedszkolnym - 93 481,15, w szkołach ponadpodstawowych - 51 465,97, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - 9130,11, w szkołach artystycznych - 7228,15, a w placówkach oświatowych - 7681,82.

Nauczycielek jest 594 888, nauczycieli 112 767, co oznacza, że zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych - 84 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety, blisko 16 proc. to mężczyźni.

Średnia wieku polskiego nauczyciela to 46,3 lat: kobiet - 45,9 lat, mężczyzn - blisko 48,2 lat. Porównując dane te z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli systematycznie rośnie. W 2012 r. średni wiek polskiej nauczycielki wynosił 41,5 roku, a nauczyciela - blisko 43 lata.

Obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 19 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia. Najstarszy ma 88 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia.

Największą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowe - jest ich 378 284 (etatów 398 308,43), czyli 54,91 proc. Z kolei nauczycieli początkujących (stopień utworzony w 2022 r. z dwóch wcześniejszych: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego) jest 179 728 (etatów 173 231,4), co stanowi 23,8 proc. ogółu. Nauczycieli mianowanych (stopień pośredni między nauczycielem początkującym a dyplomowanym) jest 149 643 (etatów 153 809,07), czyli 21,2 proc. wszystkich nauczycieli.

Stopień naukowy, stopień magistra, studia II stopnia ma 669 822 nauczycieli, czyli 94,6 proc. Studia zawodowe lub studia I stopnia ma 37 833 nauczycieli, czyli 5,3 proc. (PAP)

dsr/ agz/