info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » MEN: w Polsce jest 707,6 tys. nauczycieli
rss newsletter facebook twitter

MEN: w Polsce jest 707,6 tys. nauczycieli

MEN: w Polsce jest 707,6 tys. nauczycieli  
Marta Woynarowska /Foto Gość

W polskim systemie oświaty pracuje 707,6 tys. nauczycieli. Zdecydowana większość z nich - 84 proc. wszystkich polskich nauczycieli - to kobiety. Średnia wieku polskiej nauczycielki to prawie 46 lat - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z danych MEN wynika, że w polskim systemie oświaty jest 707 655 nauczycielek i nauczycieli, a etatów nauczycielskich 725 348,9.

Najwięcej etatów nauczycielskich jest w szkołach podstawowych - 305 973,39. W zespołach szkół i placówek jest 250 388,31 etatów, w wychowaniu przedszkolnym - 93 481,15, w szkołach ponadpodstawowych - 51 465,97, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - 9130,11, w szkołach artystycznych - 7228,15, a w placówkach oświatowych - 7681,82.

Nauczycielek jest 594 888, nauczycieli 112 767, co oznacza, że zawód nauczycielski należy do zawodów sfeminizowanych - 84 proc. pracujących w tym zawodzie to kobiety, blisko 16 proc. to mężczyźni.

Średnia wieku polskiego nauczyciela to 46,3 lat: kobiet - 45,9 lat, mężczyzn - blisko 48,2 lat. Porównując dane te z danymi z lat ubiegłych wynika, że średnia wieku nauczycieli systematycznie rośnie. W 2012 r. średni wiek polskiej nauczycielki wynosił 41,5 roku, a nauczyciela - blisko 43 lata.

Obecnie najmłodszy polski nauczyciel ma 19 lat i uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia. Najstarszy ma 88 lat i też uczy fortepianu w szkole muzycznej I stopnia.

Największą grupę nauczycieli stanowią nauczyciele dyplomowani, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowe - jest ich 378 284 (etatów 398 308,43), czyli 54,91 proc. Z kolei nauczycieli początkujących (stopień utworzony w 2022 r. z dwóch wcześniejszych: nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego) jest 179 728 (etatów 173 231,4), co stanowi 23,8 proc. ogółu. Nauczycieli mianowanych (stopień pośredni między nauczycielem początkującym a dyplomowanym) jest 149 643 (etatów 153 809,07), czyli 21,2 proc. wszystkich nauczycieli.

Stopień naukowy, stopień magistra, studia II stopnia ma 669 822 nauczycieli, czyli 94,6 proc. Studia zawodowe lub studia I stopnia ma 37 833 nauczycieli, czyli 5,3 proc. (PAP)

dsr/ agz/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 14.10.2025 08:21

TAGI| EDUKACJA, MEN, NAUCZYCIELE, PAP

PRZECZYTAJ TAKŻE
100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie | Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników | Trump zagroził Nigerii interwencją militarną | Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat | Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 