info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Aleś Bialacki dla "Rz": Traktowano nas tak, jak traktuje się bydło
rss newsletter facebook twitter

Aleś Bialacki dla "Rz": Traktowano nas tak, jak traktuje się bydło

Aleś Bialacki  
Mariusz Kubik /Wikimedia / CC-SA 4.0 Aleś Bialacki
Ściśle: Alaksandr Wiktarawicz Bialacki

Traktowano nas tak, jak traktuje się bydło. Zapędzali i wypędzali, stosując wyłącznie przemoc - opowiada w wywiadzie udzielonym "Rzeczpospolitej" białoruski obrońca praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Aleś Bialacki.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Bialacki przyznaje, że w łagrze "było bardzo ciężko", a system penitencjarny na Białorusi sięga korzeniami bezpośrednio do systemu panującego w czasach ZSRR. Od tamtej pory - jak mówi - niewiele się zmieniło - więzień jest pozbawiony wszelkich praw, jest poniżany i znieważany, a administracja kolonii odbiera więźniom poczucie własnej wartości.

Według Bialackiego, na początku, w mińskim areszcie śledczym, "było jeszcze jako tako - było mniej presji, ale już w kolonii karnej poczuliśmy pełne obroty systemu represyjnego". Laureat Pokojowej Nagrody Nobla przypomina również, że był już pozbawiony wolności w latach 2011- 2014, jednak warunki w 2021 r. "były już znacznie gorsze niż dziesięć lat wcześniej".

"Prawie pozbawiono nas nawet kontaktu z bliskimi - w tym roku od żony otrzymałem tylko jeden list. Raz na dwa lub trzy miesiące mogłem zadzwonić. Czasami prosiłem współwięźniów, którzy wychodzili na wolność, by po opuszczeniu kolonii zadzwonili i przekazali rodzinie, że żyję. Mierzyłem się z ciągłą presją psychiczną ze strony administracji. Karano za każdy drobiazg: źle się ogoliłem, kiepsko wyczyściłem buty, źle posprzątałem czy rozmawiałem podczas kontroli" - mówi.

Dodaje, że dochodziło też do prowokacji. "Przyszedł brygadzista i powiedział, że zawołano mnie do punktu kontrolnego. Udałem się tam, ale usłyszałem, że nikt mnie nie wołał. Dwadzieścia sekund później zjawił się strażnik i zostałem ukarany za to, że rzekomo poruszałem się samowolnie. Tam można poruszać się wyłącznie w szyku" - opowiada.

Bialacki przez lata w łagrze był karany za różnego rodzaju "przewinienia". W tym czasie pozbawiano go możliwości otrzymywania przesyłek, widzeń, kierowano do izolatki, "ale najgorsze były tzw. pomieszczenia typu cela (PKT)".

"Siedziałem tam razem z innym więźniem. To niewielki pokój, dziennie mieliśmy zaledwie 20 minut spaceru. Jedynym źródłem informacji była książka z biblioteki, którą raz w tygodniu można było wymienić na inną. Na szczęście nie trzymano mnie tam samego - słyszałem historie ludzi, którzy spędzili w całkowitej izolacji ponad rok. A mogą też pójść jeszcze dalej i po czterech- pięciu "naruszeniach" wszcząć kolejną sprawę karną i dodać kolejny rok więzienia. Mogą w nieskończoność to wydłużać" - powiedział Bialacki w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 19.12.2025 12:09

TAGI| BIAŁORUŚ, PAP, POLITYKA, PRAWA CZŁOWIEKA, PRZEGLĄD PRASY, SPOŁECZEŃSTWO, WIĘZIENNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r. | RPA: Co najmniej 41 chłopców zmarło w rezultacie ceremonii inicjacyjnych | 83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce | Problem niepłodności narasta na całym świecie | Tajwan: chińskie wojska naruszyły nasze wody terytorialne
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nowy Rok bieży

Nowy Rok bieży

Właściwie powinienem napisać: Nowy Rok za ścianą. Jest środa, godzina 21:30. Za oknem cisza.

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Andrzej Macura

Koniec roku. Czyli w zasadzie czego?

Dziwne to świętowanie. Zmiany ostatniej cyferki w zapisie daty.

Zamykając

Zamykając

Piszę z myślą o tych, którzy w tym roku znowu musieli odpowiadać na pytanie: „czy dzisiaj jest obowiązkowe?”. Którzy patrzą na smętny poświąteczny kawałek sernika – zbyt duży, bo nie było go z kim podzielić.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Szwajcaria: kilkadziesiąt osób zabitych, około 100 rannych w pożarze w sylwestra

Trwa identyfikacja ofiar, ale "zajmie to trochę czasu".

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

Druga kadencja Trumpa - powrót do koncepcji z XIX w.

"Skończyły się czasy, gdy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" .

Abp Tadeusz Wojda SAC.

Abp Wojda o wyzwaniach w 2026 r.

Trzeba docierać do tych, którzy są poza Kościołem.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

W sobotę Ziemia znajdzie się najbliżej Słońca w 2026 r.

Odległość Ziemia-Słońce wyniesie wtedy...

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

DR Konga: Przemoc seksualna wobec dzieci „powszechna, systemowa i narastająca”

Alarmujący raport UNICEF.

Tradycyjnie

Śląskie: Piecem po kieszeni

Od 1 stycznia zakaz pieców wyprodukowanych do 2017 r. i niespełniających norm klasy 3 i 4.

Tymczasem po rosyjskim ataku na Odessę....

UE: Rosja odwraca uwagę od kwestii pokoju

Szefowa unijnej dyplomacji o rzekomym ataku Ukrainy na rezydencję Putina.

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

IMGW ostrzega przed opadami śniegu i mrozem

RCB informuje o trudnych warunkach drogowych i możliwych przerwach w dostawie prądu.

Bp Artur Ważny

Bp Ważny: zmiany w organizacji lekcji religii negatywnie wpłynęły na frekwencję

Zmiany mogą dać skutek, ale pod jednym warunkiem.

Służby na miejscu zatoru na S7

Droga S7 jeszcze dziś powinna być całkowicie udrożniona

Zapewnia wiceminister infrastruktury.

Na krakowskich ulicach

Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji

Za dwa tygodnie w komunikacji publicznej zakaz m.in. muzyki i rozmów w trybie głośnomówiącym.

A to Polska właśnie

83 byłych więźniów politycznych z Białorusi poprosiło o ochronę międzynarodową w Polsce

"Polska po raz kolejny dowiodła, że jest prawdziwym przyjacielem Białorusi".

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 