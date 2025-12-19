Trwa pierwsze spotkanie prezydentów Nawrockiego i Zełeńskiego  

W piątek po godz. 10.00 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został oficjalnie powitany przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent Nawrocki powitał ukraińskiego przywódcę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Powitanie Zełenskiego odbyło się przy pełnym ceremoniale, z udziałem asysty wojskowej i orkiestry Wojska Polskiego. Zełenskiego powitali także prezydenccy ministrowie: szef KPRP Zbigniew Bogucki, Marcin Przydacz, Sławomir Cenckiewicz oraz Wojciech Kolarski. W uroczystości uczestniczy też wiceszef MSZ Marcin Bosacki. Zełenskiemu towarzyszy szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

Obaj politycy mieli okazję przeprowadzić wcześniej kilka rozmów telefonicznych, jednak piątkowa wizyta Zełenskiego jest pierwszą okazją do wymiany poglądów w formacie dwustronnym. Wśród omawianych tematów mają znaleźć się kwestie dotyczące bezpieczeństwa, tematyki historycznej oraz współpracy gospodarczej. Oprócz spotkania z prezydentem Nawrockim, Zełenski przeprowadzi też rozmowy z marszałkami Sejmu i Senatu - Włodzimierzem Czarzastym i Małgorzatą Kidawą-Błońską oraz, prawdopodobnie, w godzinach popołudniowych, z premierem Donaldem Tuskiem. Szef rządu ma powrócić w piątek do Warszawy ze szczytu przywódców państw UE w Brukseli.

Wołodymyr Zełenski urodził się w 1978 r. w mieście Krzywy Róg na południu Ukrainy. Jego matka jest inżynierem, a ojciec profesorem uniwersyteckim i specjalistą w zakresie cybernetyki. Ukończył studia prawnicze w Krzyworoskim Instytucie Ekonomicznym, jednak nie podjął pracy zgodnej z wykształceniem i zajął się karierą aktorską. Początkowo występował w lokalnych grupach aktorskich i kabaretowych, a w 2003 r. został współwłaścicielem przedsiębiorstwa Studio Kwartał 95. Firma współpracowała z prywatnymi kanałami telewizyjnymi 1+1 i Inter (w latach 2010-12 Zełenski był członkiem zarządu telewizji Inter). W 2015 r. wystąpił w serialu satyrycznym "Sługa narodu" i wcielił się w nim w postać nauczyciela, który na skutek zbiegu okoliczności zostaje prezydentem Ukrainy. W 2017 r. została zarejestrowana partia polityczna pod nazwą Sługa Narodu, nawiązująca do serialu, w którym występował Zełenski. Pod koniec 2018 r. były aktor zaczął pojawiać się w sondażach prezydenckich, a 31 grudnia 2018 r. ogłosił swój start w wyborach głowy państwa. W głosowaniu, które odbyło się w marcu 2019 r., wygrał pierwszą turę wyborów, uzyskując ponad 30 proc. głosów. W drugiej turze pokonał urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę, zyskując poparcie 73 proc. wyborców.

Około południa przewidziane jest wspólne wystąpienie obu prezydentów.