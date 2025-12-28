info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot
Brigitte Bardot  
ROBERT GHEMENT /PAP/EPA Brigitte Bardot
Zdjęcie sprzed ćwierć wieku...

Miała 91 lat.

W wieku 91 lat zmarła legendarna francuska aktorka Brigitte Bardot - podała w niedzielę AFP, powołując się na oświadczenie wydane przez Fundację Brigitte Bardot. Aktorka została ogłoszona ikoną kobiecości lat 60. XX wieku. W ostatnich latach była zagorzałą obrończynią praw zwierząt.

"Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt oraz swojej Fundacji" - czytamy w oświadczeniu.

Fundacja potwierdziła, że aktorka zmarła w niedzielę rano w swojej rezydencji La Madrague w Saint-Tropez, na południu Francji.

"Opłakujemy legendę wieku" - oświadczył prezydent Francji Emmanuel Macron na platformie X na wieść o śmierci aktorki. "Jej filmy, jej głos, jej olśniewająca sława, jej inicjały, jej smutki, jej hojna pasja do zwierząt, jej twarz, która stała się Marianne, Brigitte Bardot uosabiała życie w wolności. Francuskie istnienie, uniwersalny blask. Poruszała nas" - napisał francuski przywódca.

Brigitte Bardot zagrała w ponad 50 filmach. AFP przypomniała dwie sceny, które przeszły do historii światowego kina: zmysłowy taniec mambo wykonany w restauracji w Saint-Tropez w jednej ze scen w filmie "I Bóg stworzył kobietę" z 1956 r. oraz monolog, w którym nago wymieniała poszczególne części swojego ciała, na początku filmu "Pogarda" z 1963 r.

"Była francuską Marilyn Monroe, tak jak ona - blondynką o wybuchowej urodzie i burzliwym życiu prywatnym, prześladowaną przez paparazzi" - napisała AFP. Generał Charles de Gaulle nazwał ją "francuskim eksportem równie ważnym jak samochody Renault".

Jednocześnie Bardot była symbolem rewolucji seksualnej, ikoną wolnej, niezależnej kobiety. Była pierwszą kobietą, której twarz posłużyła za wzorzec podobizny Marianne czyli uosobienia Republiki Francuskiej.

W latach 50 i 60. równolegle z karierą aktorską, rozwijała się jako piosenkarka. W sumie Bardot nagrała ok. 60 utworów. To dla niej właśnie francuski kompozytor Serge Gainsbourg napisał słynny utwór "Je t'aime... moi non plus".

AFP przypomniała, że właśnie Bardot zmieniła światową modę, przyczyniając się do popularności balerinek, bluzek w paski w stylu bretońskim oraz kontrastowego wzoru w kratę gingham. To jej zawdzięczają kobiety dekolt z odkrytą szyją i dwoma ramionami, zwany od jej imienia "bardot".

Po swoim ostatnim filmie "Bardzo ładna i bardzo wesoła historia Colinota Trousse-Chemise" w 1973 r. aktorka odeszła z branży filmowej. Od tego czasu skupiła się wyłącznie na życiowej misji związanej z walką o prawa zwierząt. W 1986 r. założyła Fundację Brigitte Bardot. Była wegetarianką.

W ostatnich latach aktorka była zanana z wyrażania swoich poglądów politycznych, dotyczących imigracji, feminizmu oraz krytyki środowiska myśliwych. W 2021 r. została skazana za podżeganie do nienawiści rasowej poprzez antyislamskie wypowiedzi w jednej z książek. Po ogłoszeniu wyroku okazała skruchę i przeprosiła.

Brigitte Bardot była wielokrotnie nagradzana m.in. przez UNESCO i organizację walczącą o prawa zwierząt PETA. W 1985 r. została odznaczona Legią Honorową.

Marta Zabłocka 

PAP

dodane 28.12.2025 14:03

TAGI| FILM, FRANCJA, KULTURA, PAP, ZGON

Brigitte Bardot

Francja: Zmarła słynna aktorka Brigitte Bardot

