info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Poznań: Obchody XXIX Dnia Judaizmu
rss newsletter facebook twitter

Poznań: Obchody XXIX Dnia Judaizmu

Tora  
ks. Dariusz Sonak /Foto Gość Tora

Potrwają sześć dni i odbywać się będą w różnych punktach miasta.

 We wtorek (13 stycznia) rozpoczynają się w Poznaniu obchody XXIX Dnia Judaizmu. W stolicy Wielkopolski to sześciodniowy cykl wydarzeń religijnych, kulturalnych i edukacyjnych poświęconych dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu. W programie znalazły się m.in. nabożeństwo biblijne, koncert i wernisaż wystawy.

XXIX Dzień Judaizmu jest kolejną odsłoną inicjatywy służącej budowaniu porozumienia między wyznawcami religii chrześcijańskiej i żydowskiej oraz odkrywaniu wspólnych korzeni obu tradycji religijnych. Wydarzenie ma charakter otwarty i obejmuje różnorodne formy spotkania - od modlitwy i refleksji teologicznej po sztukę, literaturę i muzykę.

Jak poinformowali organizatorzy, hasłem tegorocznych uroczystości jest fragment z Księgi Rut "Twój lud, będzie moim ludem, a Twój Bóg - moim Bogiem" (Rt 1,16). Księga ta w Biblii hebrajskiej zaliczana jest do "pism" - tzw. pięciu megilot (zwojów) odczytywanych podczas pięciu najważniejszych świąt żydowskich.

Obchody potrwają sześć dni i odbywać się będą w różnych punktach miasta.

Program otwiera we wtorek po południu wydarzenie w Bibliotece Raczyńskich w ramach cyklu "Czytanie przestrzeni", poświęcone architekturze poznańskich żydów. Dzień później zaplanowano spotkanie w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej przy ul. Stawnej, poświęcone refleksji nad wspólnotą po jubileuszowych obchodach.

Jak poinformowano w komunikacie poznańskiego magistratu, centralnym momentem religijnym będzie nabożeństwo biblijne 15 stycznia w kościele na Wzgórzu św. Wojciecha, pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, z udziałem przedstawicieli gminy żydowskiej w Poznaniu. Podczas nabożeństwa odbędzie się uroczyste zapalenie Menory Dialogu, a oprawę muzyczną zapewni Chór Kameralny Akademii Lubrańskiego.

W kolejnych dniach zaplanowano wydarzenia artystyczne i naukowe. W Teatrze Nowym odbędzie się czytanie sceniczne "Antychrysta" Josepha Rotha, połączone z dyskusją z udziałem badaczy literatury. W Teatrze Muzycznym zaprezentowany zostanie Krakowski Salon Poezji z wierszami Loli Szereszewskiej, a w Zamku Królewskim - wykład i prezentacja judaików ze Słupcy ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Kulminacją obchodów będzie 18 stycznia gala w Akademii Lubrańskiego. W jej trakcie wręczona zostanie Nagroda Menora Dialogu marszałkowi województwa wielkopolskiego Markowi Woźniakowi "za zbliżanie ludzi, kultur, religii i narodów". Zaplanowano również koncert piosenki żydowskiej i francuskiej "La Bohcme" w wykonaniu Dominiki Dobrosielskiej oraz otwarcie wystawy "Kisling. W sercu Montparnasse'u". Tego samego dnia udostępniona zostanie także plenerowa odsłona tej ekspozycji na placu przed Akademią Lubrańskiego na Ostrowie Tumskim.

XXIX Dzień Judaizmu w Poznaniu organizowany jest przez Referat ds. Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Poznańskiej oraz Stowarzyszenie COEXIST we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską w Poznaniu i licznymi instytucjami kultury.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.01.2026 21:16

TAGI| ADMINISTRACJA, DIALOG, JUDAIZM, PAP, SAMORZĄD, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Finlandia: Bezpłatne komiksy trafią do domów uczniów w Helsinkach | Wadowice: Cykl wykładów o Soborze Watykańskim II i Karolu Wojtyle | Kard. Ryś: w ewangelizacji najbardziej przeszkadza brak jedności | Dziś zamknięcie Roku Świętego | Kraków: Ciszej w miejskiej komunikacji
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Czy kobieta jest człowiekiem?

Andrzej Macura

Czy kobieta jest człowiekiem?

Ja nie mam wątpliwości, ale...

Wizja

Katarzyna Solecka

Wizja

Wizja rodziny, wizja Boga, mozolne poszukiwania drugiej połówki i idealnych wakacji…

Zemsta labubu?

Piotr Drzyzga

Zemsta labubu?

Chyba sam się o to prosiłem w felietonie sprzed tygodnia…

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wyszli z więzienia, śpiewając: „Our Bishop, we say thank you!"

Wyszli z więzienia, śpiewając: „Our Bishop, we say thank you!"

Diecezja katolicka w Kamerunie uwolniła 29 więźniów, opłacając kaucje i grzywny.

Grenlandia

Spotkanie duńsko-grenlandzkiej delegacji z władzami USA może być przełomem

W rozmowach wezmą udział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a także wiceprezydent J.D. Vance.

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Prokuratura potwierdza: przesłuchanie dzieci z Kielna bez udziału rodziców

Bo ich "obecność mogłaby znacząco ograniczyć swobodę wypowiedzi przesłuchiwanych".

Polak nuncjuszem apostolskim w Albanii

Polak nuncjuszem apostolskim w Albanii

Do tej pory był papieskim przedstawicielem w Argentynie, a wcześniej m.in. w Panamie.

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

Leon XIV: Możemy mówić o Bogu tylko, jeśli z Nim rozmawiamy

O modlitwie jako pielęgnowaniu przyjaźni z Bogiem, mówił Papież w katechezie podczas audiencji generalnej. Przypomniał, że „w ciągu dnia i tygodnia chrześcijanina nie może zabraknąć czasu poświęconego na modlitwę, medytację i refleksję”. W ramach nowego cyklu, poświęconego Soborowi Watykańskiemu II i jego dokumentom, dzisiejsze papieskie rozważanie poświęcone było Konstytucji dogmatycznej „Dei Verbum” o Objawieniu Bożym - informuje Vatican News.

Open Doors o prześladowaniach chrześcijan

Open Doors o prześladowaniach chrześcijan

Blisko 390 mln wyznawców doświadcza "wysokiego poziomu prześladowań i dyskryminacji".

Mec. Kwaśniewski: Policja naciska, by dzieci z Kielna były przesłuchiwane bez udziału rodziców

Mec. Kwaśniewski: Policja naciska, by dzieci z Kielna były przesłuchiwane bez udziału rodziców

Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.

Na polskich drogach

Chiny z rekordową nadwyżkę handlową

I to mimo amerykańskich ceł. Wyniosła ona blisko 1,2 bln dolarów.

Mec. Kwaśniewski: Policja naciska, by dzieci z Kielna były przesłuchiwane bez udziału rodziców

Mec. Kwaśniewski: Policja naciska, by dzieci z Kielna były przesłuchiwane bez udziału rodziców

Prezes instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski alarmuje w mediach społecznościowych, że policja naciska, by dzieci ze szkoły w Kielnie były w niej pilnie przesłuchane bez udziału rodziców. Prawnicy z instytutu reprezentują niektóre z tych rodzin.

ONZ apeluje o finansowe wsparcia dla Ukrainy

ONZ apeluje o finansowe wsparcia dla Ukrainy

Potrzebne środki dla ponad 4 mln najbardziej potrzebujących osób.

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Jubileusz 2033: pierwszy Rok Święty dla wszystkich chrześcijan?

Papież zapowiedział ogłoszenie go podczas ekumenicznego spotkania z okazji 1700-lecie Soboru Nicejskiego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 14.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
2°C Środa
dzień
2°C Środa
wieczór
2°C Czwartek
noc
1°C Czwartek
rano
wiecej »
 