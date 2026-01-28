info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Sztorm nad Fatimą
rss newsletter facebook twitter

Sztorm nad Fatimą

Sztorm nad Fatimą  
PAP/EPA/PAULO NOVAIS Szkody wyrządzone w Portugalii przez sztorm Kristin

Utrzymujący się nad Portugalią sztorm Kristin wyrządził w środę liczne szkody na terenie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, przekazał w komunikacie rektorat tego maryjnego miejsca kultu. Wśród miejsc, w których doszło do szkód z powodu silnego wiatru, którego prędkość dochodziła do 140 km na godzinę, jest główny plac pomiędzy fatimskimi bazylikami Różańca Św. i Trójcy Przenajświętszej.

Żywioł połamał tam lub wyrwał z korzeniami liczące kilkaset lat drzewa usytuowane w pobliżu Kapliczki Objawień, najczęściej odwiedzanego miejsca przez pielgrzymów docierających do Fatimy. Zniszczone zostały też elementy infrastruktury sanktuarium. Rektorat przekazał też, że kilkadziesiąt drzew zostało połamanych w oddalonej od sanktuarium o 2 km miejscowości Valinhos, gdzie znajdują się domy trójki dzieci, które w 1917 r. brały udział w objawieniach maryjnych.

Teren diecezji Leiria-Fatima jest jednym z najbardziej dotkniętych przez sztorm Kristin, który nadszedł nad Portugalię w nocy z wtorku na środę. W rezultacie żywiołu zginęło co najmniej pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. W całym kraju służby ratownicze interweniowały ponad 3 tys. razy. Cztery spośród pięciu zabitych wskutek żywiołu to mieszkańcy diecezji Leiria-Fatima.
Z powodu licznie zalegających na jezdni połamanych gałęziami i drzew, a także podtopień nieprzejezdnych w środę w Portugalii jest ponad 250 dróg, w tym dwie autostrady. Jedna z nich prowadzi do sanktuarium. Rejon Fatimy, w szczególności gmina Leiria, na zachodzie kraju, został bardzo dotknięty huraganowym wiatrem. Lokalne władze wezwały mieszkańców do pozostania w domach z powodu licznych podtopień, a także trudności w przemieszczaniu się ulicami miasta, na których zalegają połamane drzewa.

Na skutek sztormu Kristin doszło w Portugalii do licznych awarii sieci energetycznej. W środę rano bez prądu było w całym kraju ponad 900 tys. gospodarstw domowych.

Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc

KAI DODANE 28.01.2026

Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc

„W Kijowie ponad tysiąc budynków nie ma ogrzewania. Nie ma prądu lub jest on dostępny tylko przez kilka godzin dziennie i ma bardzo niską moc” – powiedział włoskiej agencji katolickie SIR biskup pomocniczy diecezji kijowsko-żytomierskiej i przewodniczący Caritas-Spes, Aleksander Jazłowiecki.  »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 28.01.2026 16:43

TAGI| FATIMA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kijów: bardzo poważny kryzys humanitarny, potrzebna pomoc | Lekarka wizjonerki z Fatimy o swoim nawróceniu. „Byłam jej lekarką od ciała, ale ona była moją lekarką duchową” | Fatima: sanktuarium coraz bardziej stawia na ewangelizację dzieci | Różaniec 24h już wkrótce u franciszkanów | Dokonał czegoś niewiarygodnego | Santiago de Compostela to nie wszystko | Portugalia. Ponad 250 tys. pielgrzymów w Fatimie na obchodach 107. rocznicy maryjnych objawień | Fatima: w 2023 r. do sanktuarium przybyło ponad 6,8 mln pielgrzymów | Kard. Krajewski: Papież w Fatimie przypomina o sile modlitwy | Kard. Comastri o modlitwie młodych z Franciszkiem w Fatimie | Watykan: Dziś miał miejsce ważny moment w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym s. Łucji z Fatimy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Science fiction?

ks. Włodzimierz Lewandowski

Science fiction?

Choć Polskę spowija sieć światłowodów i masztów telefonii komórkowej, cyfrowe wykluczenie nie jest przeszłością. Przybrało inną formę.

Wrócić do podstaw

Andrzej Macura

Wrócić do podstaw

Bywa, że jak człowiek za bardzo zapatrzy się w szczegóły, traci ogląd całości.

Bez ogródek, z wnętrza

Katarzyna Solecka

Bez ogródek, z wnętrza

Podobno to może załatwić sprawę: konfrontacja z rzeczywistością. Załatwić wiele spraw.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Po krzyżem

Zatrzymanie mężczyzny pod zarzutem zniszczenia kapliczek

To kolejna w ostatnich latach dewastacja małych obiektów architektury sakralnej na terenie diecezji.

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Papież do Dykasterii Nauki Wiary: Młodym nie przekazano wiary

Wielu młodych żyje bez odniesienia do Boga i Kościoła.

W sądzie

Sędzia ma przeczytać 1,6 tys. tomów akt

Polskie sądownictwo nie jest procesowo przygotowane do prowadzenia tego typu spraw.

Pieski

Wiceminister rolnictwa: każdy pies będzie zaczipowany

W przypadku psów system będzie obligatoryjny, zaś w przypadku kotów - fakultatywny.

Razem, ale...

Francja: Deputowani poparli ustawę eliminującą pojęcie "obowiązku małżeńskiego"

Jeszcze do niedawna odwoływały się do niego niektóre sądy.

Zimą na Podhalu

Podhale: Zakopane na ogrzewaniu awaryjnym, Poronin bez ciepła

Przyczyną awaria geotermii.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

List Dykasterii: Gdy świat pęka, konsekrowani mają „trwać”.

Wszystkie formy życia konsekrowanego realizują to samo proroctwo obecności.

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Renesans francuskich katedr. Rekordowe liczby pielgrzymów i turystów

Dane pokazują nie tylko sukces turystyczny, ale także głębsze zjawisko kulturowe i duchowe.

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Rz: Wciąż chcemy pomagać Ukrainie

Polacy traktują wschodnich sąsiadów bez taryfy ulgowej, czyli poważnie. Jesteśmy wobec nich coraz bardziej sceptyczni, ale zmiana nie jest dramatyczna - czytamy w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

Wyruszył pierwszy transport z pomocą archidiecezji krakowskiej dla Kijowa

To odpowiedź archidiecezji na słowa arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka skierowane do metropolity kard. Grzegorza Rysia.

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

Abp Sarah Mullally objęła urząd arcybiskupa Canterbury jako pierwsza kobieta na czele Kościoła Anglii

To pierwszy przypadek w historii, by kobietę powołano na to stanowisko.

Taki mają klimat

USA: Co najmniej 68 ofiar śmiertelnych ataku zimy

Wschodnie wybrzeże kraju może w weekend nawiedzić kolejna fala śnieżyc i mrozów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 29.01.2026
« » Styczeń 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
1°C Czwartek
dzień
1°C Czwartek
wieczór
1°C Piątek
noc
0°C Piątek
rano
wiecej »
 