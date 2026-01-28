Sztorm nad Fatimą  

Utrzymujący się nad Portugalią sztorm Kristin wyrządził w środę liczne szkody na terenie Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie, przekazał w komunikacie rektorat tego maryjnego miejsca kultu. Wśród miejsc, w których doszło do szkód z powodu silnego wiatru, którego prędkość dochodziła do 140 km na godzinę, jest główny plac pomiędzy fatimskimi bazylikami Różańca Św. i Trójcy Przenajświętszej.
Żywioł połamał tam lub wyrwał z korzeniami liczące kilkaset lat drzewa usytuowane w pobliżu Kapliczki Objawień, najczęściej odwiedzanego miejsca przez pielgrzymów docierających do Fatimy. Zniszczone zostały też elementy infrastruktury sanktuarium. Rektorat przekazał też, że kilkadziesiąt drzew zostało połamanych w oddalonej od sanktuarium o 2 km miejscowości Valinhos, gdzie znajdują się domy trójki dzieci, które w 1917 r. brały udział w objawieniach maryjnych.
Teren diecezji Leiria-Fatima jest jednym z najbardziej dotkniętych przez sztorm Kristin, który nadszedł nad Portugalię w nocy z wtorku na środę. W rezultacie żywiołu zginęło co najmniej pięć osób, a kilkanaście zostało rannych. W całym kraju służby ratownicze interweniowały ponad 3 tys. razy. Cztery spośród pięciu zabitych wskutek żywiołu to mieszkańcy diecezji Leiria-Fatima.
Z powodu licznie zalegających na jezdni połamanych gałęziami i drzew, a także podtopień nieprzejezdnych w środę w Portugalii jest ponad 250 dróg, w tym dwie autostrady. Jedna z nich prowadzi do sanktuarium. Rejon Fatimy, w szczególności gmina Leiria, na zachodzie kraju, został bardzo dotknięty huraganowym wiatrem. Lokalne władze wezwały mieszkańców do pozostania w domach z powodu licznych podtopień, a także trudności w przemieszczaniu się ulicami miasta, na których zalegają połamane drzewa.
Na skutek sztormu Kristin doszło w Portugalii do licznych awarii sieci energetycznej. W środę rano bez prądu było w całym kraju ponad 900 tys. gospodarstw domowych.
