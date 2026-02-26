Wkrótce papieska wizyta w niebezpiecznej części Rzymu  

W najbliższą niedzielę, 1 marca Leon XIV uda się do rzymskiej dzielnicy Quatricciolo, uchodzącej za jedną z bardziej niebezpiecznych.
Jak przypomina Vatican News, Papież odwiedzi tamtejszą parafię pw. Wniebowstąpienia Pańskiego. Księża sercanie, którzy w niej posługują mówią o głębokim oczekiwaniu parafian na spotkaniu z Następcą Piotra.
Trzecia papieska wizyta
Wizyta Leona XIV w parafii księży sercanów, trzecia z pięciu, które zamierza odbyć w rzymskich parafiach w okresie Wielkiego Postu, będzie zarazem trzecim spotkaniem z Papieżem w historii lokalnego Kościoła. Wcześniej udali się tam św. Jan XXIII – 3 marca 1963 r. i św. Jan Paweł II – 3 marca 1980 r. Dla peryferyjnej i uchodzącej za niebezpieczną, ze względu na dużą liczbę przestępstw związanych z narkotykami, dzielnicy miasta, to ważne wydarzenie.
„Panuje wielkie poruszenie i wielkie oczekiwanie na tę wizytę – mówi ks. Daniele Canali, sercanin, proboszcz parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – Przygotowujemy się nie tylko pod względem praktycznym, porządkując wszystkie pomieszczenia, lecz przede wszystkim duchowo, poprzez cotygodniową lectio. We wszystkich grupach podjęliśmy rozważania nad postacią Piotra".
Świadkowie wiary na peryferiach
Przyjazd Papieża zaplanowany jest na godz. 16.00. Jak zawsze, centralnym punktem wizyty będzie Msza św., pod jego przewodnictwem, która rozpocznie się o godz. 17.00. Poprzedzą ją spotkania z różnymi grupami, które – pomimo niesprzyjających okoliczności – starają się wzrastać w wierze w Chrystusa. W programie przewidziano spotkania m.in. z katechizowanymi dziećmi, a także z osobami chorymi, ubogimi i niepełnosprawnymi. W spotkaniu wezmą udział również matki uzależnionych od narkotyków, którzy odsiadują kary pozbawienia wolności. „To znak nadziei: jedna z nich jest katechetką, zaś druga: wolontariuszką Caritas" - mówi sercanin.
Znak odrodzenia
„Ta wspólnota parafialna jest mała i przeżyła bardzo trudne momenty z powodu sytuacji tego terytorium – podkreśla ks. Canali – ale muszę zaświadczyć, że nikt nigdy się nie poddał, wspólnota zawsze trwała. Przychodzi mi na myśl fragment z proroka Izajasza: 'Stróżu, która to godzina nocy?' Papież przychodzi nam powiedzieć, że dzień jest bliski. Ja tak to odczytuję – jako znak odrodzenia dla nas".
Dorota Abdelmoula-Viet
Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki militarne na Iran. Watykański portal Vatican News apeluje, aby pamiętać o chrześcijanach w tym kraju.
Prezydent USA Donald Trump powiedział w rozmowie z "Washington Post", że jego celem w ataku na Iran jest "wolność dla ludzi". Była to jego pierwsza wypowiedź od ogłoszenia operacji.
Odgłosy nowych eksplozji rozległy się w stolicach Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
A na drogach w Teheranie pojawiły się potężne korki.
Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych potępiło w sobotę "zaplanowane i nieuzasadnione" ataki USA i Izraela na Iran, żądając natychmiastowego zaprzestania nalotów i powrotu do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji.
Rezydencja najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia, jest "całkowicie zniszczona" po amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Teheran - podała w sobotę izraelska telewizja Kanał 12, powołując się na anonimowe źródła w Izraelu.
Ojciec Święty mianował abp. Wojciecha Załuskiego nuncjuszem apostolskim na Malcie. Ostatnio abp Załuski pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam.
Człowiek jest stworzony do żywej relacji z Bogiem. Jeśli tej relacji nie ma, życie dezorganizuje się od wewnątrz. W sposób szczególny dotyczy to kapłanów i seminarzystów – powiedział Papież na audiencji do alumnów trzech hiszpańskich seminariów. Podkreślił, że codzienne zaprawianie się w praktykowaniu Bożej obecności jest w przygotowaniu do kapłaństwa najważniejsze. „Chociaż środki ludzkie, psychologia i narzędzia formacyjne są cenne i potrzebne, nie mogą one zastąpić tej relacji”.
Kilku wysokich rangą dowódców Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oraz polityków zginęło w sobotnich atakach Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran - poinformowała w sobotę agencja Reutera, powołując się na źródło zbliżone do władz w Teheranie.
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa oświadczyli w sobotę, że rozwój sytuacji w Iranie jest "niezwykle niepokojący". Wezwali wszystkie strony do maksymalnej powściągliwości, ochrony ludności cywilnej i poszanowania prawa międzynarodowego.
Jedna osoba zginęła w Abu Zabi, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich, po upadku przechwyconej irańskiej rakiety - podała państwowa agencja prasowa ZEA. Świadkowie cytowani przez agencję Reutera słyszeli głośne wybuchy w mieście.