Koszalin: Ingres bp. Krzysztofa Zadarki  

W wypełnionej wiernymi katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w asyście ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów, bp Krzysztof Zadarko 28 lutego symbolicznie rozpoczął swoją pasterską misję.
Uroczystość ingresu rozpoczęła się wymownym znakiem przekazania nowemu biskupowi przez papieskiego nuncjusza pastorału. Podobnie jak przy poprzednich ingresach, był to pastorał, którego używał pierwszy biskup koszalińsko-kołobrzeski Ignacy Jeż.
W homilii bp Krzysztof Zadarko mówił m.in. o świętości, jako głównym celu i warunku prawdziwego życia chrześcijańskiego. - Istotą posługi biskupa jest uświęcenie człowieka i wspólnoty, w której żyje. Biskup sam, w pierwszym rzędzie, wezwany jest do świętości. O takiego też biskupa modli się Kościół według Mszału Rzymskiego w oczekiwaniu na nominację. To oczekiwanie u nas trwało 9 miesięcy. Dzisiaj dziękujemy papieżowi Leonowi XIV za decyzję – powiedział bp Zadarko.
Następnie dodał: - Świat nie znosi słowa „świętość”. Robi wszystko, aby jej pragnienie wydrwić, ośmieszyć, odrealnić, a perspektywę życia ściągnąć do bycia zadowolonym tylko z tego co zmysłowe, doczesne. Jeśli już ktoś chce mówić o świętości, trzeba go zniechęcić. Mówi się, że to utopia, oszustwo i bigoteria. W miejsce świętości proponuje się postęp, nowoczesność, samorealizację, bycie sobą. Jakże to miłe dla ucha, wolne od niepotrzebnych skrupułów i od żmudnej pracy nad sobą. To jest prawdziwe oblicze Kościoła ‒ kreślenie zawsze horyzontu świętości, upodobnienia się do Boga, bo to On tego chce, abyśmy to podobieństwo do Niego odkryli.
Biskup nawiązał też do ostatniego miejsca diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w ogólnopolskim badanu ukazującym liczbę regularnie praktykujących. – Nie może to być usprawiedliwieniem dla pesymizmu, zwątpienia i niechęci. Albowiem „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia”. Myśląc trzeźwo, nie odejdziemy od ewangelizacji, szukając wszędzie sprzymierzeńców, przede wszystkim w każdym kapłanie, wiernym świeckim, czyniąc wszelkie możliwe dobro przy każdej okazji. Natomiast nie chcieć być świętym, czyli nie chcieć skorzystać z daru łaski, to największy ból.
Zwracając się do przedstawicieli władz i świata nauki, bp Zadarko powiedział: - Mam nadzieję, że na środkowopomorskiej ziemi nadal będziemy szukać, nazywać i realizować dobro wspólne naszego społeczeństwa, Polski i lokalnej społeczności. Tyle i aż tyle może nas połączyć. To też jest ukazywanie chwały Bożej. Jest to trudne, dla niektórych niemożliwe, ale dla wierzących – jak najbardziej realne.
Biskup nawiązał też do bardzo ważnego dla niego tematu uchodźców i migrantów. Warto wspomnieć, że wśród składających na początku Mszy św. homagium byli też przedstawiciele tej grupy: Filipinka z Koszalina i Kolumbijczyk ze Słupska. W tym kontekście biskup przypomniał, że prawdziwą świętość cechuje chęć wyjścia z Ewangelią do wszystkich, nawet do obcych i grzesznych. – Katolicyzm motywowany dzisiaj często przez niektórych tzw. „ordo caritatis” zawęża odruchy serca tylko do swoich. Obcy, zwłaszcza spoza kultury europejskiej, nie zasługuje na życzliwe przyjęcie, bo w kolejce po kromkę chleba najpierw obsługujemy naszych. Nie jesteśmy powołani do zbawienia wszystkich narodów – dodają niektórzy. Tymczasem świętość zaczyna się wtedy, gdy przekraczamy granice wyznaczone więzami krwi, przyjaźni, czy znajomości. Miłość Boga, która stanowi źródło świętości, jest bezwarunkowa i zawsze pozostaje wierna i hojna.
Mszę ingresową koncelebrowało ponad 160 prezbiterów i 21 biskupów na czele z nuncjuszem apostolskim abp. Antonio Guido Filipazzim. Przy ołtarzu nie zabrakło poprzednich biskupów koszalińsko-kołobrzeskich: kard. Kazimierza Nycza oraz abp. Zbigniewa Zielińskiego. Obecni byli przedstawicieli episkopatu z metropolii szczecińsko-kamieńskiej, a także biskup pomocniczy greckokatolickiej eparchii wrocławsko-koszalińskiej Mariusz Dmyterko. Wśród koncelebransów znalazł się także przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.
Pod koniec Mszy św. został odczytany list gratulacyjny Prezydenta RP Karola Nawrockiego.
Nowy biskup koszalińsko-kołobrzeski jest duchownym tej diecezji. Pochodzi z Ustki. Ukończył koszalińskie Wyższe Seminarium Duchowne w 1986 r. Ma 65 lat.
Od 2009 r. posługiwał w Koszalinie jako biskup pomocniczy, natomiast od maja 2025 roku, czyli od czasu odejścia do Poznania bp. Zbigniewa Zielińskiego, pełnił w diecezji funkcję administratora. Wiadomość o jego nominacji na biskupa diecezjalnego została ogłoszona 2 lutego. Tego samego dnia bp Zadarko objął kanonicznie diecezję, stając się siódmym w historii pasterzem Kościoła koszalińsko-kołobrzeskiego.
Wcześniej zajmował różne stanowiska – był m.in. rzecznikiem prasowym, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego kurii, czy wykładowcą homiletyki w koszalińskim Wyższym Seminarium Duchownym.
Pracował także w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. W ramach Konferencji Episkopatu Polski jest m.in. przewodniczącym Rady ds. Migrantów i Uchodźców.
