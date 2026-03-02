info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi
Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi

Na ulicach Bejrutu bezpieczniej  
Na ulicach Bejrutu bezpieczniej

Ma potrwać potrwa wiele dni.

Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Ejal Zamir ogłosił w poniedziałek rano rozpoczęcie "kampanii ofensywnej" przeciwko Hezbollahowi w Libanie - podał portal Times of Israel. Generał dodał, że działania zbrojne, będące odpowiedzią na niedawny ostrzał rakietowy, potrwają prawdopodobnie wiele dni.

"Rozpoczęliśmy kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi. Nie jesteśmy już tylko w defensywie, teraz przechodzimy do ofensywy" - oświadczył Zamir po ocenie sytuacji operacyjnej. Podkreślił, że wojsko musi przygotować się na "wiele dni walki" oraz utrzymać "silną gotowość obronną".

W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie siły zbrojne przeprowadziły pierwsze ataki w "odpowiedzi na wystrzelenie przez Hezbollah pocisków w stronę Państwa Izrael". Uderzenia lotnicze objęły cele w Bejrucie oraz w południowym Libanie. Według danych libańskich władz w wyniku izraelskich bombardowań zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych.

Hezbollah ogłosił w niedzielę odwet za śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Zginął on w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach Iranu. Zabici zostali również niektórzy z jego najbliższych współpracowników. 

***

W wyniku izraelskich ataków lotniczych na Liban zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych - poinformowała w poniedziałek rano agencja Reutera, powołując się na ministerstwo zdrowia Libanu.

Uderzenia lotnicze na Liban to odpowiedź Izraela na ataki szyickiego Hezbollahu. Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.

Przedstawiciele izraelskiej armii wezwali mieszkańców około 50 libańskich miast do opuszczenia domów.

Od redakcji Wiara.pl

Znów zginie wielu niewinnych... Ludzie mają opuścić swoje domy w 50 libańskich miastach i gdzie się podziać? Jaka gwarancja, że poza nimi bomby na nich nie spadną? Taka sama jak w Strefie Gazy?

 

 

PAP |

dodane 02.03.2026 09:49

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych | AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie | USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że... | Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów | Iran ostrzeliwuje kraje ościenne
NASZYM ZDANIEM

Takie proste

Takie proste

Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?

Odgrodzeni

Maria Sołowiej

Odgrodzeni

Oni się ogradzają, my się ogradzamy, przy okazji odgradzając się od innych. Tylko po co?

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

Andrzej Macura

Nadchodzą czasy totalitaryzmu

To, co było domeną SF, staje się, niestety, rzeczywistością.

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Infolinia dla Polaków na Bliskim Wschodzie czynna od 8 do 22; nie ma informacji o poszkodowanych

Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.

Na ulicach Bejrutu bezpieczniej

Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi

Ma potrwać potrwa wiele dni.

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

AFP: eksplozje w Jerozolimie i Tel Awiwie

Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.

Estera obnaża knowania Hamana

Żydzi w poniedziałek po zachodzie słońca rozpoczną obchody święta Purim

Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.

Opustoszałe ulice w stolicy Kataru, Dosze

Katar: seria eksplozji w Dausze; alarmy w stolicach Zatoki Perskiej

Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.

W amerykańskim stylu

USA: Co czwarty Amerykanin popiera ataki na Iran, co znaczy, że...

56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Dotychczas zginęło 48 przedstawicieli władz Iranu, Izrael powołuje pod broń 100 tys. rezerwistów

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.

Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków

Izraelskie media: Trump zadecydował o ataku, ponieważ Iran planował użycie swych pocisków

Czy sobotni atak był uderzeniem wyprzedzającym?

Ta rakieta na szczęście wpadła do wody

Iran ostrzeliwuje kraje ościenne

Rakiety spadły m.in na Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn

Na dom tego człowieka w Tel Awiwie już spadły irańskie rakiety

Iran: pomszczenie śmierci Chameneia to prawo i obowiązek naszego kraju

Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.

W Teheranie

Izrael: zniszczyliśmy połowę zapasów rakiet Iranu

Iran miał znacznie rozwinąć ich produkcję.

Podczas obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data nie jest przypadkowa...

