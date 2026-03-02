Izrael: Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi

Ma potrwać potrwa wiele dni.
Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Ejal Zamir ogłosił w poniedziałek rano rozpoczęcie "kampanii ofensywnej" przeciwko Hezbollahowi w Libanie - podał portal Times of Israel. Generał dodał, że działania zbrojne, będące odpowiedzią na niedawny ostrzał rakietowy, potrwają prawdopodobnie wiele dni.
"Rozpoczęliśmy kampanię ofensywną przeciwko Hezbollahowi. Nie jesteśmy już tylko w defensywie, teraz przechodzimy do ofensywy" - oświadczył Zamir po ocenie sytuacji operacyjnej. Podkreślił, że wojsko musi przygotować się na "wiele dni walki" oraz utrzymać "silną gotowość obronną".
W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie siły zbrojne przeprowadziły pierwsze ataki w "odpowiedzi na wystrzelenie przez Hezbollah pocisków w stronę Państwa Izrael". Uderzenia lotnicze objęły cele w Bejrucie oraz w południowym Libanie. Według danych libańskich władz w wyniku izraelskich bombardowań zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych.
Hezbollah ogłosił w niedzielę odwet za śmierć najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneia. Zginął on w sobotę w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach Iranu. Zabici zostali również niektórzy z jego najbliższych współpracowników.
***
W wyniku izraelskich ataków lotniczych na Liban zginęło co najmniej 31 osób, a 149 zostało rannych - poinformowała w poniedziałek rano agencja Reutera, powołując się na ministerstwo zdrowia Libanu.
Uderzenia lotnicze na Liban to odpowiedź Izraela na ataki szyickiego Hezbollahu. Siły zbrojne Izraela ogłosiły w nocy z niedzieli na poniedziałek, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy tej wspieranej przez Iran organizacji. Na przedmieściach libańskiej stolicy, Bejrutu, słyszano eksplozje.
Przedstawiciele izraelskiej armii wezwali mieszkańców około 50 libańskich miast do opuszczenia domów.
Od redakcji Wiara.pl
Znów zginie wielu niewinnych... Ludzie mają opuścić swoje domy w 50 libańskich miastach i gdzie się podziać? Jaka gwarancja, że poza nimi bomby na nich nie spadną? Taka sama jak w Strefie Gazy?
Skoro coś jest tak proste, banalne, oczywiste to czemu tak mało ludzi podąża w tym kierunku?
Od godz. 8 do 22 czasu polskiego działa infolinia dla Polaków, którzy utknęli na Bliskim Wschodzie. MSZ zaapelowało o stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i pozostawanie w kontakcie z przewoźnikami i biurami podróży. Nie ma również informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie.
Władze nakazały ludności cywilnej natychmiastowe udanie się do schronów.
Upamiętnia ono uchronienie narodu od zagłady w byłym imperium perskim.
Eskalacja następuje w momencie, gdy konflikt amerykańsko-izraelski z Iranem wchodzi w trzecią dobę.
56 proc. Amerykanów uważa, że Trump, zbyt chętnie wykorzystuje siłę militarną na rzecz amerykańskich interesów.
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że dotychczas w wyniku amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko irańskiemu reżimowi zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz Iranu - podała w niedzielę telewizja Fox News.
Czy sobotni atak był uderzeniem wyprzedzającym?
Rakiety spadły m.in na Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt, Bahrajn
Komunikat prezydenta Iranu wyemitowała irańska telewizja.