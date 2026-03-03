Iran: wybór nowego najwyższego przywódcy nie potrwa długo  

Wybór najwyższego przywódcy Iranu, który zastąpi zabitego w sobotę w amerykańsko-izraelskich nalotach ajatollaha Alego Chameneia nie potrwa długo - podała we wtorek irańska agencja ISNA powołując się na jednego z członków Zgromadzenia Ekspertów. Właśnie to zgromadzenie dokona wyboru przywódcy.

Zgodnie z konstytucją Iranu do czasu wyboru krajem rządzi trzyosobowa rada tymczasowa, w skład której weszli prezydent Masud Pezeszkian, szef władzy sądowniczej Golamhosejn Mohseni Eżei oraz imam Alireza Arafi, stojący na czele ogólnokrajowego systemu seminariów duchownych.

Wyboru najwyższego przywódcy dokonać ma Zgromadzenie Ekspertów, 88-osobowy komitet duchownych. Zdaniem ekspertów szybkie wyłonienie następcy Chameneia pomogłoby w utrzymaniu spójności administracyjnej i integralności terytorialnej kraju.

Nie jest jednak jasne, w jaki sposób i kiedy Zgromadzenie Ekspertów miałoby się zebrać w warunkach trwających amerykańsko-izraelskich nalotów. Władzom może zależeć na szybkim ogłoszeniu następcy, by podtrzymać wrażenie ciągłości systemu, lecz jednocześnie muszą brać pod uwagę, że nowo wybrany lider stałby się priorytetowym celem ataków. (PAP)

os/ ap/