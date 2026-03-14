Papież Leon XIV zachęcił w piątek do refleksji nad tym, czy chrześcijanie odpowiedzialni za konflikty zbrojne mają odwagę, by zrobić rachunek sumienia i wyspowiadać się. Jak stwierdził, tylko osoba pojednana z Bogiem może budować pokój.
Podczas audiencji w Watykanie dla uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, czyli najwyższy sąd kościelny rozpatrujący sprawy sumienia papież powiedział: - Można by zapytać: czy chrześcijanie, którzy ponoszą ciężką odpowiedzialność za konflikty zbrojne, mają pokorę i odwagę, by zrobić poważny rachunek sumienia i wyspowiadać się?
Jak dodał, "tylko człowiek pojednany jest zdolny żyć w sposób rozbrojony i rozbrajający".
- Ten, kto odkłada broń pychy i pozwala, by nieustannie odnawiało go Boże przebaczenie, staje się budowniczym pojednania w codziennym życiu - mówił Leon XIV.
Przywołał słowa przypisywane świętemu Franciszkowi z Asyżu: "Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju".
Papież zaznaczył, że wielu kapłanów osiągnęło świętość w konfesjonale. Wśród tych spowiedników wymienił między innymi błogosławionego księdza Michała Sopoćkę (1888-1975), spowiednika świętej Faustyny Kowalskiej, apostoła Miłosierdzia Bożego.
W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.
Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.
Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.
W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.
