Papież: Czy chrześcijanie odpowiedzialni za wojny mają odwagę, by zrobić rachunek sumienia?
Papież: Czy chrześcijanie odpowiedzialni za wojny mają odwagę, by zrobić rachunek sumienia?

PAP/EPA/ETTORE FERRARI Leon XIV

Papież Leon XIV zachęcił w piątek do refleksji nad tym, czy chrześcijanie odpowiedzialni za konflikty zbrojne mają odwagę, by zrobić rachunek sumienia i wyspowiadać się. Jak stwierdził, tylko osoba pojednana z Bogiem może budować pokój.

Podczas audiencji w Watykanie dla uczestników kursu zorganizowanego przez Penitencjarię Apostolską, czyli najwyższy sąd kościelny rozpatrujący sprawy sumienia papież powiedział: - Można by zapytać: czy chrześcijanie, którzy ponoszą ciężką odpowiedzialność za konflikty zbrojne, mają pokorę i odwagę, by zrobić poważny rachunek sumienia i wyspowiadać się?

Jak dodał, "tylko człowiek pojednany jest zdolny żyć w sposób rozbrojony i rozbrajający".

- Ten, kto odkłada broń pychy i pozwala, by nieustannie odnawiało go Boże przebaczenie, staje się budowniczym pojednania w codziennym życiu - mówił Leon XIV.

Przywołał słowa przypisywane świętemu Franciszkowi z Asyżu: "Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju".

Papież zaznaczył, że wielu kapłanów osiągnęło świętość w konfesjonale. Wśród tych spowiedników wymienił między innymi błogosławionego księdza Michała Sopoćkę (1888-1975), spowiednika świętej Faustyny Kowalskiej, apostoła Miłosierdzia Bożego. 

DODANE 14.03.2026

Po dziewięciu miesiącach zakończył się remont papieskiego apartamentu w Pałacu Apostolskim, który stał pusty przez 13 lat - podał w sobotę włoski dziennik "Il Messaggero". Vatican Media podały, że przeprowadzka została zaplanowana na dzisiejsze popołudnie. »

dodane 14.03.2026 08:51

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN

Wystawiono chustę św. Weroniki w Watykanie

W piątą niedzielę Wielkiego Postu wystawiono jedną z najcenniejszych relikwii Bazyliki św. Piotra - chustę św. Weroniki. Zgodnie z tradycją przekazywaną w związku z Drogą Krzyżową, kobieta otarła chustą twarz Jezusa, a na płótnie pozostało odbicie jego twarzy i ślady krwi.

Nie tylko ropa – blokada Ormuzu uderza w dostawy siarki i globalną produkcję żywności i metali

Po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie uwaga mediów skupia się na cenie ropy, ale blokada cieśniny Ormuz uderza także w podaż innego kluczowego surowca – siarki.

Hongkong: 1,6 tys. chrztów dorosłych na Wielkanoc

Te dane są postrzegane jako znak nadziei.

Leon XIV: śmierć i ból powodowane przez te wojny to skandal

Śmierć i ból powodowane przez te wojny są skandalem dla całej rodziny ludzkiej i wołaniem przed obliczem Boga! Ponawiam z mocą apel o wytrwałość na modlitwie, aby ustały działania zbrojne i aby w końcu otworzyły się drogi pokoju, oparte na szczerym dialogu i poszanowaniu godności każdej osoby ludzkiej - powiedział Papież podczas modlitwy Anioł Pański.

Muzeum Auschwitz przygotowuje się do remontu dwóch historycznych bloków

Po zakończeniu zamontowana zostanie tam część nowej wystawy.

Ważny apel Leona XIV: Uchrońmy dzieci przed szukaniem przyjaźni w sztucznej inteligencji

Aby pozostać ludźmi, musimy zachować dziecięce spojrzenie na rzeczywistość. Dlatego nie powinniśmy pozwolić, aby dzieci zaczęły wierzyć, że w chatbotach sztucznej inteligencji znajdą swoich najlepszych przyjaciół lub wyrocznię wszelkiej wiedzy – napisał Leon XIV do redaktora gazety „Avvenire”, z okazji ćwierćwiecza wydawania cotygodniowego dodatku dla dzieci – Popotus.

Ekspertka: deficyt wody słodkiej dotyka 2,2 mld ludzi

W niedzielę obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ.

Hiszpania: Powodzie, osuwiska i ewakuacje na Wyspach Kanaryjskich

Z powodu burzy Therese.

Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...

Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie, jeśli cieśnina Ormuz nie zostanie całkowicie otwarta w ciągu 48 godzin - ostrzegł prezydent USA.

Przydacz: prezydent w piątek udaje się do USA; będzie gościem konferencji amerykańskich konserwatystów

Prezydent Karol Nawrocki w piątek wylatuje do USA; na zaproszenie organizacji CPAC będzie gościem specjalnym konferencji amerykańskich konserwatystów, gdzie wygłosi przemówienie nt. stanu relacji polsko-amerykańskich - przekazał PAP szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

