Nasze małe zmartwychwstania…

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.
Świętujemy je właśnie na całego, ale pojąć je tak do końca, zwłaszcza z perspektywy śmiertelnika, to chyba mission impossible. Trza by chyba przekroczyć jaki próg Plancka (AI od razu podpowiada, że to „granica fizyczna, poniżej której klasyczne pojęcia czasu i przestrzeni tracą sens”), ale czy ja naprawdę chcę się słuchać ej-aja?
Zerkam więc w tej sprawie do nas, a tu, na Wiara.pl, ks. Heller się przypomina i w tekście „Granice kosmosu i tyrania czasu” stwierdza, że owszem, jest coś takiego, ale by to rozkminić, potrzebna byłaby chyba „kwantowa teoria grawitacji, której jeszcze nie sformułowano”. Aha…
Więc wracam sobie pokornie do tych tytułowych, małych „zmartwychwstań” (może rzeczywiście cudzysłów byłby lepszy?), bo też ostatnio zmartwychwstają mi regularnie różni krewni. Oczywiście w snach.
Żodne tam straszynie – głównie jakieś całkiem spoko rodzinne imprezy, z których po pewnym czasie się wymiksowuję, bo muszę jeszcze iść oddać do wypożyczalni filmy na kasetach VHS. Więc zdzwaniam się z dawno niewidzianym kumplem i znowu tam idziemy. Więc i one „zmartwychwstają” – tamte szpaciry, wypożyczalnie, kasety…
Na podobnej zasadzie „zmartwychwstał” chyba ostatnio „Trójkowy Ekspres” – kultowa audycja, której słuchało się na przełomie lat ’90 i ’00. Nagrywało na kasety (magnetofonowe).
Teraz odsłuchuję jej w streamingu. Znak czasów.
No i wtedy bardziej polowało się na nowe piosenki, a dziś? Coś ciężko to redaktorowi prowadzącemu z tymi nowościami idzie. W większości prezentuje „złote przeboje”. A gdy już pojawi się coś nowego, to od razu konsternacja.
No bo jak to możliwe? Przecież Embrace to byli ci nowi, młodzi, zdolni, którzy debiutancką płytę wydali w 1998 roku (czyli wczoraj, nie?), i mieli być następcami/konkurentami Oasis. A tu teraz w audycji pojawia się Ellur, czyli córka jednego z muzyków Embrace i… daje radę dziewczyna.
Zresztą niech Państwo posłuchają sami:
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Bp Manuel de Jesus Rodriguez po powrocie z Kuby, gdzie udał się na ceremonię ingresu biskupa diecezji Santisimo Salvador de Bayamo y Manzanillo, zwrócił do wiernych na Florydzie w liście zatytułowanym „Kuba nas pilnie potrzebuje" z dramatycznym apelem o pomoc.
„To taki chłopak jak my, który wykorzystywał internet, by czynić dobro” – mówi Samuele Carrino, który wciela się w rolę słynnego millenialsa ogłoszonego świętym w 2025 roku. We Włoszech zakończyły się zdjęcia do serialu telewizyjnego opowiadającego życie św. Karola Acutisa. Opowieść o chłopaku, który wciąż fascynuje swych rówieśników, nosi tytuł „Mam na imię Karol”.
Starożytne kanony zabraniały nawet klękać.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.