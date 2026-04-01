Holandia: Akceptacja osób LGBT+ słabnie

Mija 25 lat od zalegalizowania w tym kraju małżeństw jednopłciowych.
W środę mija 25 lat od wejścia w życie w Holandii prawa umożliwiającego zawieranie małżeństw przez pary jednopłciowe. Od 2001 r. w kraju zawarto ponad 36 tys. takich związków. Okrągłej rocznicy towarzyszy jednak debata o malejącej akceptacji społecznej dla osób ze społeczności LGBT+.
Holandia to pierwszy kraj na świecie, który pozwolił na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2001 r. w amsterdamskim ratuszu burmistrz Job Cohen udzielił takiego ślubu czterem parom, a wydarzenie relacjonowały media z całego świata.
Według najnowszych danych holenderskiego urzędu statystycznego CBS od 2001 r. w Holandii zawarto ponad 36 tys. małżeństw jednopłciowych, w tym nieco ponad połowę stanowiły małżeństwa dwóch kobiet. Na początku 2026 r. w Holandii jednopłciowych związków małżeńskich było około 25 tys., w tym około 12 tys. zawartych przez dwóch mężczyzn i około 13 tys. - przez dwie kobiety. Ok. 1,1 tys. par, które pobrały się w 2001 r., obchodzi w tym roku srebrne gody, czyli 25. rocznicę ślubu.
Najwięcej małżeństw jednopłciowych przypada proporcjonalnie na Amsterdam, a następnie Nijmegen i Groningen. W stolicy Holandii związek małżeński z osobą tej samej płci zawarło 44 na 1000 mieszkańców. CBS podkreśla, że w ostatnich latach częściej pobierają się kobiety niż mężczyźni. Jednocześnie małżeństwa dwóch kobiet częściej kończą się rozwodem. Do początku 2025 r. rozpadło się 24 proc. związków małżeńskich zawartych przez pary lesbijskie w 2015 r. - wobec 13 proc. w przypadku małżeństw zawartych przez dwóch mężczyzn i 13 proc. małżeństw heteroseksualnych.
Dla par z zagranicy procedura zawarcia małżeństwa jednopłciowego w Holandii nie różni się co do zasady od procedury dla par heteroseksualnych. Holenderskie prawo dopuszcza takie małżeństwa, ale obowiązuje podstawowy warunek: co najmniej jedna z osób musi mieć obywatelstwo holenderskie albo legalnie mieszkać w Holandii.
Formalności nie są uznawane za szczególnie skomplikowane, ale wymagają przygotowania dokumentów. Narzeczeni muszą zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w gminie; gdy oboje mieszkają poza Holandią, robi się to w Hadze na co najmniej osiem tygodni przed planowaną datą ślubu. Osoby nieposiadające obywatelstwa holenderskiego składają dodatkowo specjalne oświadczenie, a urząd może zażądać m.in. dowodu stanu wolnego; część dokumentów trzeba zalegalizować. W przypadkach związanych z pobytem cudzoziemca możliwa jest też kontrola pod kątem małżeństwa fikcyjnego.
Rocznica ma wymiar nie tylko symboliczny. Holenderskie media zwracają uwagę, że po latach postępów akceptacja osób LGBT+ w społeczeństwie maleje. Według badań 41 proc. uczniów szkół średnich uważa, że osoby o orientacji seksualnej odmiennej niż heteroseksualna nie są równe innym osobom, a 35 proc. - że ludzie nie powinni sami decydować, w kim się zakochują. Socjologowie wskazują w tym kontekście m.in. na wpływ portali społecznościowych i radykalnych środowisk zrzeszających w internecie młodych mężczyzn.
W reakcji na te zjawiska rząd zapowiedział przeznaczenie blisko 23 mln euro w najbliższych latach na poprawę bezpieczeństwa osób LGBT+. Jak podkreślają komentatorzy, ćwierć wieku po historycznej zmianie prawnej emancypacja w Holandii nie jest procesem zakończonym.
Patryk Kulpok
Od redakcji Wiara.pl
Ot, taki obrazek. W sumie dość wymowny
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.