Holandia: Akceptacja osób LGBT+ słabnie
Holandia: Akceptacja osób LGBT+ słabnie

Mija 25 lat od zalegalizowania w tym kraju małżeństw jednopłciowych.

W środę mija 25 lat od wejścia w życie w Holandii prawa umożliwiającego zawieranie małżeństw przez pary jednopłciowe. Od 2001 r. w kraju zawarto ponad 36 tys. takich związków. Okrągłej rocznicy towarzyszy jednak debata o malejącej akceptacji społecznej dla osób ze społeczności LGBT+.

Holandia to pierwszy kraj na świecie, który pozwolił na zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 2001 r. w amsterdamskim ratuszu burmistrz Job Cohen udzielił takiego ślubu czterem parom, a wydarzenie relacjonowały media z całego świata.

Według najnowszych danych holenderskiego urzędu statystycznego CBS od 2001 r. w Holandii zawarto ponad 36 tys. małżeństw jednopłciowych, w tym nieco ponad połowę stanowiły małżeństwa dwóch kobiet. Na początku 2026 r. w Holandii jednopłciowych związków małżeńskich było około 25 tys., w tym około 12 tys. zawartych przez dwóch mężczyzn i około 13 tys. - przez dwie kobiety. Ok. 1,1 tys. par, które pobrały się w 2001 r., obchodzi w tym roku srebrne gody, czyli 25. rocznicę ślubu.

Najwięcej małżeństw jednopłciowych przypada proporcjonalnie na Amsterdam, a następnie Nijmegen i Groningen. W stolicy Holandii związek małżeński z osobą tej samej płci zawarło 44 na 1000 mieszkańców. CBS podkreśla, że w ostatnich latach częściej pobierają się kobiety niż mężczyźni. Jednocześnie małżeństwa dwóch kobiet częściej kończą się rozwodem. Do początku 2025 r. rozpadło się 24 proc. związków małżeńskich zawartych przez pary lesbijskie w 2015 r. - wobec 13 proc. w przypadku małżeństw zawartych przez dwóch mężczyzn i 13 proc. małżeństw heteroseksualnych.

Dla par z zagranicy procedura zawarcia małżeństwa jednopłciowego w Holandii nie różni się co do zasady od procedury dla par heteroseksualnych. Holenderskie prawo dopuszcza takie małżeństwa, ale obowiązuje podstawowy warunek: co najmniej jedna z osób musi mieć obywatelstwo holenderskie albo legalnie mieszkać w Holandii.

Formalności nie są uznawane za szczególnie skomplikowane, ale wymagają przygotowania dokumentów. Narzeczeni muszą zgłosić zamiar zawarcia małżeństwa w gminie; gdy oboje mieszkają poza Holandią, robi się to w Hadze na co najmniej osiem tygodni przed planowaną datą ślubu. Osoby nieposiadające obywatelstwa holenderskiego składają dodatkowo specjalne oświadczenie, a urząd może zażądać m.in. dowodu stanu wolnego; część dokumentów trzeba zalegalizować. W przypadkach związanych z pobytem cudzoziemca możliwa jest też kontrola pod kątem małżeństwa fikcyjnego.

Rocznica ma wymiar nie tylko symboliczny. Holenderskie media zwracają uwagę, że po latach postępów akceptacja osób LGBT+ w społeczeństwie maleje. Według badań 41 proc. uczniów szkół średnich uważa, że osoby o orientacji seksualnej odmiennej niż heteroseksualna nie są równe innym osobom, a 35 proc. - że ludzie nie powinni sami decydować, w kim się zakochują. Socjologowie wskazują w tym kontekście m.in. na wpływ portali społecznościowych i radykalnych środowisk zrzeszających w internecie młodych mężczyzn.

W reakcji na te zjawiska rząd zapowiedział przeznaczenie blisko 23 mln euro w najbliższych latach na poprawę bezpieczeństwa osób LGBT+. Jak podkreślają komentatorzy, ćwierć wieku po historycznej zmianie prawnej emancypacja w Holandii nie jest procesem zakończonym.

Patryk Kulpok 

PAP |

dodane 01.04.2026 09:13

TAGI| HOLANDIA, HOMOSEKSUALIZM, MAŁŻEŃSTWO, MNIEJSZOŚCI, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

Wielkanocne wyścigi

Świąteczne życzenia

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Niedziela" ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

Papież w orędziu „Urbi et Orbi": nie możemy przyzwyczaić się do zła

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

