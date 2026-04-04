Włochy: Zmarł katolicki pisarz Vittorio Messori,

To autor wywiadu rzeki z Janem Pawłem II.
W wieku 84 lat zmarł w sobotę we Włoszech znany katolicki pisarz Vittorio Messori - poinformowała agencja Ansa. Messori opublikował w 1994 roku wywiad rzekę z papieżem Janem Pawłem II - "Przekroczyć próg nadziei".
Urodzony w 1941 roku Vittorio Messori, autor książek o Jezusie, Maryi, o Kościele i wierze był uważany za jednego z najważniejszych intelektualistów katolickich. Współpracował z wieloma włoskimi dziennikami, publikował między innymi w "La Stampie" i "Corriere della Sera".
W 1985 roku wydał głośną książkę "Raport o stanie wiary" - wywiad rzekę z kardynałem Josephem Ratzingerem, wówczas prefektem Kongregacji Nauki Wiary, późniejszym papieżem Benedyktem XVI.
Dziewięć lat później wielkim wydarzeniem była publikacja wywiadu Messoriego z Janem Pawłem II "Przekroczyć próg nadziei".
Zmarły publicysta napisał też między innymi książki: "Opinie o Jezusie", "Umęczon pod Ponckim Piłatem? Badania nad męką i śmiercią Jezusa" i "Śledztwo w sprawie Opus Dei", a także "Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary".
Tuż po śmierci polskiego papieża w 2005 roku Vittorio Messori napisał: "Jednym z pierwszych zadań nowego papieża będzie beatyfikacja Jana Pawła II".
Z Rzymu Sylwia Wysocka
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.