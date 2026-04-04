Włochy: Zmarł katolicki pisarz Vittorio Messori,

W wieku 84 lat zmarł w sobotę we Włoszech znany katolicki pisarz Vittorio Messori - poinformowała agencja Ansa. Messori opublikował w 1994 roku wywiad rzekę z papieżem Janem Pawłem II - "Przekroczyć próg nadziei".

Urodzony w 1941 roku Vittorio Messori, autor książek o Jezusie, Maryi, o Kościele i wierze był uważany za jednego z najważniejszych intelektualistów katolickich. Współpracował z wieloma włoskimi dziennikami, publikował między innymi w "La Stampie" i "Corriere della Sera".

W 1985 roku wydał głośną książkę "Raport o stanie wiary" - wywiad rzekę z kardynałem Josephem Ratzingerem, wówczas prefektem Kongregacji Nauki Wiary, późniejszym papieżem Benedyktem XVI.

Dziewięć lat później wielkim wydarzeniem była publikacja wywiadu Messoriego z Janem Pawłem II "Przekroczyć próg nadziei".

Zmarły publicysta napisał też między innymi książki: "Opinie o Jezusie", "Umęczon pod Ponckim Piłatem? Badania nad męką i śmiercią Jezusa" i "Śledztwo w sprawie Opus Dei", a także "Dlaczego wierzę. Życie jako dowód wiary".

Tuż po śmierci polskiego papieża w 2005 roku Vittorio Messori napisał: "Jednym z pierwszych zadań nowego papieża będzie beatyfikacja Jana Pawła II".

