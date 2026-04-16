Warszawa: Wkrótce Międzynarodowy Kongres Teologiczny  

Nad sensem kapłaństwa w świecie naznaczonym sekularyzacją, kryzysem autorytetu i przemianami kulturowymi zastanawiać się będą teologowie z Polski i zagranicy podczas Międzynarodowego Kongresu Teologicznego, który odbędzie się 24–25 kwietnia w Warszawie. Wydarzenie - organizowane przez Akademię Katolicką w Warszawie - zgromadzi kardynałów, biskupów i wybitnych badaczy, podejmujących refleksję nad tożsamością, misją i przyszłością kapłaństwa.

Międzynarodowy Kongres Teologiczny „Czy kapłani są jeszcze potrzebni światu – do czego?” odbędzie się w dniach 24–25 kwietnia w Warszawie. W centrum obrad znajdzie się pytanie o miejsce i znaczenie kapłaństwa we współczesnym Kościele i świecie, w kontekście dynamicznych zmian społecznych, kulturowych i eklezjalnych.

Pierwszy dzień kongresu (24 kwietnia) będzie miał miejsce przy ul. Dewajtis 3 i zostanie zainaugurowany przez ks. prof. Krzysztofa Pawlinę, rektora Akademii Katolickiej w Warszawie.

Wśród głównych prelegentów wydarzenia znajdzie się kard. Mauro Piacenza, który pierwszego dnia wygłosi referat poświęcony relacji Słowa Bożego, Objawienia i sakramentu, a drugiego dnia - miejscu kapłana w historii Kościoła. O kapłaństwie we współczesnej teologii mówić będzie o. Marek Blaza SJ, a kwestie współpracy duchownych ze świeckimi podejmie o. Dariusz Kowalczyk SJ z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.

W programie pierwszego dnia znalazły się także wystąpienia dotyczące dylematów wokół kapłaństwa kobiet (Isabel Leon z Uniwersytetu Nawarry), relacji między kapłaństwem powszechnym a służebnym (o. Janusz Pyda OP) oraz kryzysu tożsamości kapłańskiej widzianego w perspektywie miłosierdzia (abp Krzysztof Nykiel). Dzień zakończy Msza św. przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, której przewodniczyć będzie kard. Piacenza.

Drugi dzień obrad (25 kwietnia) odbędzie się przy ul. Krakowskie Przedmieście 66. Po porannej Eucharystii w kościele seminaryjnym, której przewodniczyć będzie abp Adrian Galbas, uczestnicy wysłuchają referatów poświęconych m.in. przyszłości seminariów duchownych (ks. Jan Frąckowiak, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych), wyzwaniom stojącym przed spowiednikami XXI wieku (o. Alfonso Amarante CSsR) oraz teologii antyklerykalizmu (o. Bernard Pottier SJ). Kongres zamknie wystąpienie o. Andrzeja Wodki CSsR na temat kapłana jako sługi mistyki i spotkania.

Organizatorzy podkreślają, że Międzynarodowy Kongres Teologiczny nie ma na celu udzielania prostych odpowiedzi, lecz stworzenie przestrzeni pogłębionego namysłu, dialogu i modlitwy. Adresowany jest on szczególnie do kapłanów zaangażowanych w formację, rozeznawanie powołań i duszpasterstwo, a także do wszystkich zainteresowanych teologiczną refleksją nad przyszłością kapłaństwa.

